DEB-Auswahl: USA-Spiel am Mittwoch (20.20 Uhr) - Hoffnung und Gefahr

Die DEB-Auswahl muss dringend einen Sieg gegen die USA am Mittwoch (20.20 Uhr) holen. Der Titelverteidiger und Olympiasieger USA wartet auf die DEB-Auswahl. Der nächste harte Gegner, gegen den es sich nach dem Debakel gegen die Schweiz (1:6) zu wehren gilt, wartet ebenfalls auf die DEB-Auswahl. Beide Mannschaften haben bereits getestet, damals gewann die USA mit 5:2. Jetzt braucht Deutschland allerdings den Sieg. Fans können alle Spiele der DEB-Cracks im Free-TV bei ProSieben und kostenpflichtigen Streamingdiensten wie Magenta Sport und Sporteurope.TV live sehen.

Der Titelverteidiger und Olympiasieger USA wartet am Mittwoch (20.20 Uhr) auf die DEB-Auswahl. Das Problem: Mit den USA wartet der nächste harte Gegner, gegen den es sich nach dem Debakel gegen die Schweiz (1:6) zu wehren gilt.

Erst kurz vor dem Turnier haben beide gegeneinander getestet, damals gewann die USA mit 5:2. Jetzt braucht Deutschland allerdings den Sieg. Fans: Alle Spiele der DEB-Cracks laufen im Free-TV bei ProSieben, das Sie auch gratis über Joyn.de im Livestream schauen können. So auch das heutige Duell gegen die USA.

Bereits eine knappe halbe Stunde vor dem Auftakt-Bully beginnt dort die Übertragung. Das Spiel startet um 20.20 Uhr. Gleichzeitig laufen auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst Magenta Sport und bei Sporteurope. TV alle Spiele der WM live.

Wer nicht live vorm TV dabei sein kann, erhält die Möglichkeit, die Spiele später auf Sky zu sehen. Die Ausgangslage ist relativ klar: Wenn Deutschland gegen die USA nicht gewinnen sollte, könnte das Ziel Viertelfinale bereits Geschichte sein. Die Hoffnung ist vorhanden, auch die Amerikaner straucheln bislang im Turnier. Gegen die Schweiz und Finnland gab es zwei klare Niederlagen.

Doch ausgerechnet pünktlich gegen Deutschland könnte NHL-Star Matthew Tkachuk (28) ins Lineup der Amerikaner kommen. Es wird also nicht leichter für das deutsche Team – gelingt trotzdem die Trendwende





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DEB-Auswahl USA-Spiel Trendwende Kapitän Moritz Seider NHL-Star Matthew Tkachuk

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