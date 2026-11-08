DEB fordert Klarheit vor WM 2025: Russlands Status blockiert Verkauf

Der Deutsche Eishockey-Bund drängt auf eine Entscheidung zur WM 2025. Die Aussetzung Russlands verzögert den Kartenverkauf und gefährdet die Planung des Turniers.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) konzentriert seine gesamte strategische Aufmerksamkeit auf die anstehende Weltmeisterschaft im Mai 2025, während die erfolgreiche Titelverteidigung beim Deutschland Cup in Düsseldorf sekundär bleibt. Vorstandschef Frank Lutz betonte in einem klaren Statement, dass der Fokus eindeutig auf der sicheren Durchführung des Großereignis liege, dessen Austragungsorte Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim bereits feststehen.

Herausforderung durch russische Wiedereingliederung

Die internationale Debatte über die mögliche Aufhebung der Suspendierung russischer Teams wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine dominiert derzeit die Diskussionen rund um das Turnier. Der DEB hat ein akutes wirtschaftliches und organisatorisches Interesse daran, diesen offenen Punkt schnell zu lösen, da sich der Verband mitten in der aktiven Verkaufsphase für die Ticket-Kampagne befindet. Die Unsicherheit hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung russischer Nationalkader erschwert die finale Planung erheblich.

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Planungssicherheit noch im laufenden Jahr

Frank Lutz äußerte seine Erwartung, dass bis zum Jahresende eine definitive Lösung für die Teilnahmeregeln gefunden wird, um eine vernünftige WM-Planung zu gewährleisten. Obwohl der Deutschland Cup ursprünglich der Begeisterung für die Weltmeisterschaft dienen sollte, trat dieser Effekt aufgrund der politischen Debatten in den Hintergrund. Lutz versicherte, dass der DEB alle notwendigen Schritte unternehme, um die Austragung in Deutschland erfolgreich zu gestalten.

Politische und diplomatische Spannungen

Auf politischer Ebene ist die Situation komplex, da das Bundeskanzleramt unter Führung von Friedrich Merz keine russische Teilnahme an deutschen Boden für denkbar hält. In Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky wurde die Sorge geäußert, dass sich Ukraine sportlich für die A-WM qualifiziert hat, aber bei möglichen Änderungen im Regelwerk wie Norwegen bei der U-20-WM für Russland weichen müsste. Der DEB sowie die Bundesregierung lehnen solche Verschiebungen allein aus moralischen Gründen strikt ab.

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Auswirkungen auf Nachwuchsweltmeisterschaft in Kanada

Dringende Fragen ergeben sich bereits vor der A-WM durch die U-20-Weltmeisterschaft zum Jahreswechsel in Kanada, an der auch Deutschland teilnimmt. Nach Informationen des Schweizer Eishockey-Verbands soll die russische Mannschaft in einer Gruppe mit der Schweiz spielen, während Deutschland in der anderen Vorrundengruppe antritt. Die Schweizer Nationalverbände kündigten an, keine Visa für russische Sportler auszustellen und erklärten, dass das Team nicht gegen eine russische Auswahl antreten wird.

Strategische Optionen für den DEB und die IIHF

Der DEB favorisiert eine Neu-begründung der Suspendierung durch die International Ice Hockey Federation (IIHF) mit Fokus auf die Integrität des Sports, da diese Argumentation vor dem Court of Arbitration for Sport (CAS) Bestand hatte. Parallel dazu sollen diplomatische Gespräche mit anderen Verbänden geführt werden, um Russland zu einem Verzicht auf die WM-Teilnahme zu bewegen. Die Sponsoren der Weltmeisterschaft haben bereits ihren Rückzug in Aussicht gestellt, falls die politische Unsicherheit anhält.