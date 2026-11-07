DEB fordert Klärung russischer WM-Teilnahme bis Mai 2027

Frank Lutz vom Deutschen Eishockey-Bund drängt auf eine rasche Entscheidung zur WM 2027. Die Bundesregierung lehnt eine Ausrichtung mit Russland ab, während der DEB auf Dialog und Sportautonomie setzt.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat die Bundesregierung und internationale Gremien aufgefordert, bis zur Weltmeisterschaft im kommenden Mai 2027 endgültige Klarheit über die Teilnahme der russischen Nationalmannschaft zu schaffen. Vorstandsvorsitzender Frank Lutz betonte am Rande des Deutschland Cups in Düsseldorf, dass die Organisation des Turniers in Deutschland, Gelsenkirchen und Mannheim prioritär sei, eine schnelle Entscheidung aber dringend erforderlich ist, um planerische Unsicherheiten zu vermeiden.

Klare Position des DEB zur Austragung

Frank Lutz erklärte, dass der DEB zwar keinen unnötigen Zeitdruck ausüben wolle, aber eine rasche Lösung anstrebe, da bestehende Spielpläne und der laufende Kartenverkauf berücksichtigt werden müssen. Der Verband hofft auf eine Lösung, die die Autonomie des Sports wahrt und die Austragung der Weltmeisterschaft ermöglicht, ohne sich allein auf politische Entscheidungen zu verlassen. Lutz versicherte, optimistisch zu sein, dass die WM im nächsten Jahr erfolgreich durchgeführt werden kann, erkannte jedoch an, dass die aktuelle Situation komplex ist.

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Politische und wirtschaftliche Hürden

Die Bundesregierung hat sich bereits eindeutig positioniert und erklärt, dass eine sportliche und wirtschaftliche Ausrichtung des Turniers mit russischer Beteiligung faktisch unmöglich sei. Regierungssprecher Stefan Kornelius betonte die Unterstützung der Politik für den Verband, schloss aber gleichzeitig aus, der russischen Mannschaft Visa für die Spiele in den deutschen Städten auszustellen. Diese Maßnahme gilt laut Lutz als letztes Mittel, da der DEB den Dialog vorzieht, um politische Konflikte zu minimieren und die Unabhängigkeit des Sports zu wahren.

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Dialogstrategie und rechtliche Schritte

Statt auf radikale Maßnahmen zu setzen, setzt Frank Lutz auf sogenannte Pendeldiplomatie, um den Weltverband IIHF, Russland und politische Akteure an einen Tisch zu bringen. Parallel dazu erwägt der DEB, neue Argumente vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) vorzubringen. Der CAS hatte vergangene Woche entschieden, dass russische Nationalmannschaften wieder an internationalen Turnieren teilnehmen dürfen, was Boykottdrohungen von Weltmeister Finnland und Abwanderungen von Sponsoren auslöste. Der DEB will prüfen, ob neue Sachverhalte eine Überarbeitung der Entscheidung ermöglichen.

Konsequenzen für die WM-Vorbereitung

Die Unsicherheit um die russische Teilnahme wirkt sich unmittelbar auf die organisatorischen Abläufe des DEB aus. Der Weltverband IIHF hat angekündigt, alle verfügbaren Optionen offen zu halten und Gespräche mit allen betroffenen Nationalverbänden, einschließlich Russlands, aufzunehmen. Der DEB muss nun die nächsten Schritte koordinieren, um die WM 2027 trotz der geopolitischen Spannungen und der ablehnenden Haltung der Bundesregierung als erfolgreiche sportliche Veranstaltung in Deutschland durchzuführen.