DEB-Frauen bei Eishockey-WM 2026 in Dänemark mit Viertelfinal-Ziel

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen startet zur WM 2026 in Dänemark. Das Minimalziel ist das Viertelfinale. Alle Infos zu Datum, Ort und Übertragung.

Die Deutsche Eishockey-Bund (DEB) Nationalmannschaft der Frauen bereitet sich auf die nächste große Herausforderung vor: die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen im Jahr 2026. Das Turnier findet vom 6. bis zum 16. November 2026 in den dänischen Städten Esbjerg und Herning statt. Für die Auswahl des DEB gilt der Einzug ins Viertelfinale als striktes Minimalziel.

Das bisher beste Ergebnis in der Geschichte des Teams wurde bereits im Jahr 2017 bei einer früheren Austragung erreicht, als die deutschen Spielerinnen den vierten Platz belegten. Mit der neuen Austragung im November 2026 soll diese historische Leistung angegangen und idealerweise übertroffen werden, um die internationale konkurrenzposition zu festigen.

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Änderungen im WM-Modus

Ein entscheidender Faktor für die deutsche Mannschaft ist die geänderte Spielstruktur in diesem Jahr. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr keine klar stärkere und schwächere Gruppe mehr. Diese Umstellung führt dazu, dass das Duell zwischen den USA und Kanada nicht - wie sonst üblich - eine Begegnung in der Gruppenphase darstellt.

Die Qualifikation für die folgende Runde hat sich ebenfalls erweitert. Während früher die fünf Mannschaften aus der Gruppe automatisch für das Viertelfinale qualifiziert waren, schaffen es in diesem Jahr die jeweils vier besten Nationen jeder Gruppe in die Runde der letzten Acht. Dies eröffnet der deutschen Auswahl möglicherweise neue strategische Optionen im Vergleich zu früheren Jahren.

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Übertragungsrechte und TV-Pläne

Interessierte Fans müssen sich auf einen veränderten Medienrahmen einstellen. Kurz vor dem Start des Turniers war keine Übertragung im Free-TV geplant. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei MagentaSport, wo die Spiele der deutschen Mannschaft sowie die entscheidenden K.-o.-Spiele kostenlos live übertragen werden.

Für Zuschauer, die auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung verfolgen möchten, ist das Streamingangebot des Weltverbands unerlässlich. Für den Zugriff auf IIHF TV ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Dies schränkt die allgemeine Reichweite der Übertragungen im Vergleich zu früheren Turnieren mit Free-TV-Deckung ein.

Wettbewerbsanalyse und Historie

Die historische Entwicklung der deutschen Mannschaft zeigt, dass das Ziel des Viertelfinals realistisch, aber ambitioniert ist. Der vierte Platz bei der WM 2017 bleibt der bisherige Höhepunkt. Die Veränderung im Modus könnte die Ausrichtung der Vorbereitung beeinflussen, da die Gruppeneinteilung anders funktioniert.

Die Austragungsorte Esbjerg und Herning in Dänemark werden die Kulisse für diesen sportlichen Höhepunkt bilden. Die DEB-Frauen müssen ihre Strategien anpassen, um unter den veränderten Bedingungen zu bestehen und die Erwartungen an eine starke Platzierung zu erfüllen, während sie gleichzeitig die neuen Qualifikationsregeln berücksichtigen.