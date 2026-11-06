DEB-Frauen zielen auf Viertelfinale bei Eishockey-WM 2026

Die deutsche Eishockeynationalmannschaft der Frauen strebt das Viertelfinale der WM 2026 an. Das Turnier findet im November in Dänemark statt und bringt neue Strukturen.

Die deutsche Eishockeynationalmannschaft der Frauen (DEB-Frauen) hat sich auf die bevorstehende Weltmeisterschaft 2026 im Eishockey konzentriert. Als festes Minimalziel für das anstehende Großereignis gilt der Einzug ins Viertelfinale. Damit verbunden ist die Ambition, das historische Bestergebnis der letzten Jahre zu übertreffen oder mindestens zu halten.

Das bisher erfolgreichste Abschneiden der deutschen Mannschaft datiert auf die Weltmeisterschaft im Jahr 2017. Damals sicherten sich die deutschen Spielerinnen den vierten Platz im Endklassement. Dieses Ergebnis dient aktuellen Analyses und Vorbereitungen als konkrete Referenzmarke für den sportlichen Erfolg des Teams.

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Termin und Austragungsorte der WM

Die offizielle Austragung der Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft ist vom 6. bis zum 16. November 2026 festgelegt. Die sportlichen Ereignisse werden in den dänischen Städten Esbjerg und Herning ausgetragen. Diese spezifischen Daten und Orte bilden den festen Rahmen für alle Vorbereitungslager und logistischen Planungen der beteiligten Nationen.

Dänemark präsentiert sich damit als neuer Gastgeber für das prestigeträchtige Turnier im Fraueneishockey. Die Auswahl der Städte Esbjerg und Herning bietet den Teilnehmern und Fans moderne Infrastruktur für die Spiele in der Gruppe und den Play-off-Runden.

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Medienrechte und TV-Übertragungen

Kurz vor dem offiziellen Start des Turniers im November 2026 ist keine Live-Übertragung im Free-TV geplant. Der allgemeine freie Zugang zu den Spielen auf öffentlich-rechtlichen oder kommerziellen Free-TV-Sendern entfällt für das gesamte Turnier. Interessierte müssen sich daher auf alternative Streamingkanäle verlassen.

Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei MagentaSport. Die deutsche Plattform bietet die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie die entscheidenden K.-o.-Spiele kostenlos und in Live-Form an. Dies stellt eine klare Chance für den deutschen Fanclub dar, das eigene Team ohne zusätzliche Gebühren zu verfolgen.

Für alle Spiele ohne Beteiligung der deutschen Mannschaft ist das Streamingangebot des Weltverbands IIHF erforderlich. Der Zugang zu IIHF TV verlangt jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement. Dies trennt die Inhalte für das deutsche Team von den internationalen Partien der anderen Nationen.

Neue Gruppenstruktur im Vergleich zu 2017

Zum ersten Mal in der jüngeren Turniergechichte gibt es in diesem Jahr keine klar definierte stärkere und schwächere Gruppe mehr. Diese strukturelle Veränderung hat direkte Auswirkungen auf die Gruppeneinteilung und die Spielplanungen. Die traditionelle Hierarchie der Nationen wird durch eine ausgeglichenere Aufteilung abgelöst.

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Das traditionelle Duell zwischen den USA und Kanada findet als direkte Begegnung in der Gruppenphase statt. Diese Konfrontation ist aufgrund der neuen Struktur anders als sonst üblich organisiert. Die beiden Nationen treffen nun aufeinander, während sie sich zuvor oft in verschiedenen Stellungen befanden.

Qualifikationsregeln und Viertelfinale

Früher waren die fünf Mannschaften aus der Division A automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. Diese einfache Regel gilt seit diesem Jahr nicht mehr. Die Qualifikation für die Runde der letzten Acht hat sich durch die neue Struktur verändert.

In diesem Jahr schaffen es die jeweils vier besten Nationen jeder Gruppe in die Runde der letzten Acht. Diese Regel sorgt für mehr Wettbewerb in der Vorrunde. Jede Partie gewinnt nun eine höhere Bedeutung, da nur die Top Vier weiterkommen.