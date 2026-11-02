DEB-Präsident Lutz prüft WM-Rückgabe wegen Russland-Teilnahme

Der Deutsche Eishockey-Bund erwägt die Rückgabe der Weltmeisterschaft aufgrund neuer Kosten und politischer Unsicherheiten durch die russische Teilnahme.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) steht vor einer existenziellen Zäsur, da die geplante Austragung der Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland durch die Rückkehr Russlands ins internationale Turniergeschehen massiv ins Wanken geraten könnte. Der Vorstandsvorsitzende Frank H. Lutz hat öffentlich gemacht, dass der Verband die Möglichkeit einer Rückgabe der WM-Veranstaltungsrechte ernsthaft in Betracht zieht, um sich vor unkalkulierbaren wirtschaftlichen Risiken und politischen Spannungen zu schützen. Diese drastische Option wurde während einer Presseäußerung in der ersten Drittelpause des Testspiels der DEB-Frauen am Samstag in Bremerhaven gegen Japan deutlich.

Kritische finanzielle Risikoprüfung durch den DEB

Die zentrale Triebfeder für diese kritische Auseinandersetzung sind die explizit genannten finanziellen Aspekte der Veranstaltungsausrichtung. Frank H. Lutz betonte, dass der Deutsche Eishockey-Bund kein Risiko eingehen darf, das seine finanziellen Möglichkeiten übersteigt und nicht mehr zu stemmen ist. Sollte die Russische Eishockey-Nationalmannschaft, die durch das Urteil des Court of Arbitration for Sport (CAS) am Freitag wieder zur Teilnahme an IIHF-Turnieren berechtigt ist, an den Start gehen, entstehen dem Ausrichter völlig neue Kostenstrukturen. Diese Belastungen betreffen insbesondere die Sicherheitsmaßnahmen, die in diesem Kontext eine völlig andere und deutlich höhere Relevanz gewinnen würden als ursprünglich geplant und kalkuliert.

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Politische Entscheidungen und Dialog mit der Bundesregierung

Frank H. Lutz betonte erneut, dass die finale Entscheidung über die Ausrichtung der WM nicht allein beim Sportverband liegt, sondern zwangsläufig eine politische Dimension aufweist. Er kündigte an, in der kommenden Woche nach Berlin zu reisen, um mit der deutschen Politik über die Tragbarkeit der Situation zu verhandeln. Der DEB-Chef veranschaulichte, dass der Verband die Macht hat, diesen Prozess nicht selbst zu steuern, sondern dass er auf die Bereitschaft und die Position der Bundesregierung angewiesen ist. Die Frage, ob Deutschland ähnlich wie Kanada vorgehen soll, das bereits angekündigt hat, Visas für russische Nationalmannschaften zu verweigern, steht noch nicht fest und muss im Rahmen der Gespräche mit der Regierung geklärt werden.

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Unklarer Spielplan und IIHF-Konferenz steht bevor

Die aktuelle Unsicherheit resultiert daraus, dass der Weltverband IIHF noch keine definitive Aussage zum Teilnehmerfeld getroffen hat. Franz Reindl, der deutsche IIHF-Präsident, hat eine Sitzung des Councils für den Beginn der kommenden Woche angekündigt, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Bis zu diesem Zeitpunkt ist unklar, ob Russland überhaupt am Turnier in Deutschland teilnimmt und falls ja, wie die Auslosung und der Spielplan verändert werden. Es könnte sein, dass ein russisches Team A einfach durch ein Team B ersetzt wird, was die gesamte logistische und sportliche Planung des Turniers in Düsseldorf, Mannheim und Gelsenkirchen auf den Kopf stellen würde.

Auswirkungen auf Städte und Tourneepartner Japan

Die Unsicherheit betrifft direkt die drei deutschen Austragungsorte Düsseldorf, Mannheim und Gelsenkirchen, die sich auf die Einnahmen und den Organisationsaufwand eingestellt hatten. Frank H. Lutz gab zu, dass er aktuell keine klare Vorstellung davon hat, wie weit die politischen Maßnahmen gehen werden, die von der Bundesregierung ergriffen werden könnten. Die Lage wird durch das bevorstehende Urteil der IIHF entscheidend geprägt, da erst nach dieser Klärung feststeht, wie das Turnier ausgestaltet werden soll. Der Verband benötigt so schnell wie möglich Klarheit, um die Zukunft des Events planen zu können, während er gleichzeitig versichert, optimistisch zu bleiben, dass sich eine Lösung finden wird.