DEB prüft Rückgabe der Eishockey-WM 2027 nach CAS-Entscheidung

Der Deutsche Eishockey-Bund erwägt die Rückgabe der WM 2027, da die Zulassung Russlands durch den CAS zu massiven logistischen und finanziellen Problemen führt.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) steht vor einer existenziellen Zäsur und erwägt ernsthaft, die Ausrichtung der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 zurückzugeben. Diese drastische Maßnahme wird durch das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs ( CAS) ausgelöst, welches die russische Nationalmannschaft wieder in die Top-Division einreihen muss. Das Turnier findet vom 14. bis zum 30. Mai 2027 in den deutschen Städten Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim statt. Für den Verband bedeutet diese Entwicklung einen kompletten Neuanfang in der Organisation, da alle bisherigen Planungen hinfällig sind.

Konsequenzen der CAS-Entscheidung für die WM-Organisation

Die Entscheidung des CAS verändert die Struktur des Turniers fundamental und betrifft nahezu jeden Aspekt der Vorbereitung. Die Gruppeneinteilung, der detaillierte Spielplan sowie die bereits gebuchten Unterkünfte müssen vollständig überarbeitet werden. Auch die Logistikkette ist betroffen, da viele der bereits verkauften Eintrittskarten ihre Gültigkeit oder Zuordnung verlieren könnten. Der DEB sieht sich mit enormen Mehrkosten konfrontiert, die aus diesen notwendigen Umbauprozessen resultieren. Hinzu kommen erhebliche Unsicherheiten im Bereich der Sicherheitskonzepte, die an die neue Teilnehmerliste angepasst werden müssen.

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Die IIHF hatte Russland nach dem Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine nur suspendiert, nicht jedoch ausgeschlossen. Aufgrund dieser Regelung ist der 27-malige Weltmeister Weltranglistenerster und damit automatisch für die Top-Division qualifiziert. Da Russland im Jahr 2022 den dritten Platz belegte, erhielt es in den Folgejahren entsprechende Punkte. Dadurch hat sich der Status quo verschoben und Russland liegt nun vor der Schweiz, die offiziell das Ranking anführt. Diese Verschiebung zwingt den DEB, neu zu kalkulieren, wer gegen wen spielt und wie die Gruppen zusammengesetzt werden.

Optionen zur Teilnehmerzahl und Gruppenzusammensetzung

Der Weltverband unter seinem neuen Präsidenten Franz Reindl muss am Montag und Dienstag eine Strategie entwickeln, um mit dieser Situation umzugehen. Eine theoretische Möglichkeit wäre die Erhöhung des Teilnehmerfeldes von sechzehn auf siebzehn Mannschaften. Dies hätte jedoch zur Folge, dass in einer der beiden Vorrundengruppen mehr Spiele ausgetragen werden müssten, was den Zeitplan und die Belastung der Teams verändern würde. Eine andere Variante sähe vor, dass ein Aufsteiger für Russland weichen müsste.

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In diesem Szenario müsste die Ukraine als Aufsteiger den Platz räumen, was politisch und sportlich höchst problematisch wäre. Bei der U18-WM handelte die IIHF bei der Wiederaufnahme Belarus' ähnlich, indem die Schweiz zweitklassig blieb. Sollte die deutsche Mannschaft gemäß der neuen Weltrangliste neu eingeteilt werden, müsste sie in der Vorrunde direkt gegen Russland antreten. Zudem fiele das geplante Eröffnungsspiel gegen die Schweiz weg, das als attraktives Match gilt und bereits weitgehend ausverkauft war.

Sicherheitslage und Visa-Politik der Bundesregierung

Theoretisch könnte Deutschland Einreisevisa für russische Staatsbürger mit Verweis auf die bestehenden Sanktionen verweigern. In der Praxis hat die Bundesregierung dies bei anderen Sportveranstaltungen jedoch anders gehandhabt. Bei der Weltmeisterschaft der Rhythmischen Sportgymnastik in Frankfurt am Main waren ebenso russische Athletinnen am Start wie bei der Junioren-EM im Schwimmen in München oder dem Para-Ski-Weltcup. Ein Sprecher betonte zwar eine einheitlich restriktive Visumpolitik gegenüber Russland, erklärte aber auch, dass kurzfristige Aufenthalte unter sehr engen Voraussetzungen erlaubt bleiben.

Diese inkonsistente Handhabung erschwert die Planung für den DEB erheblich, da unklar ist, welche Fans aus Russland erwartet werden. Traditionell strömen bei Spielen der Sbornaja Tausende russische oder russischstämmige Fans nach Deutschland. Die Sicherheitsbehörden müssen daher Konzepte erstellen, die mit dieser großen Anzahl an Besuchern umgehen können. Die Unsicherheit darüber, wer tatsächlich einreist, treibt die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen weiter in die Höhe. Der DEB muss diese Risiken einkalkulieren, wenn er die Veranstaltung fortsetzen will.

Politische Risiken und finanzielle Auswirkungen auf den Verband

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Rückkehr Russlands unter eigener Flagge für die Spiele 2028 angekündigt und für alle anderen Wettkämpfe empfohlen. Sollte sich Deutschland gegen diese Empfehlung stellen, würden die Aussichten auf die Bewerbung für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 drastisch sinken. Es ist unwahrscheinlich, dass die Regierung dieses politische Risiko eingeht, um einen einzelnen Sportverband zu schützen. Der Druck aus Berlin wirkt sich somit indirekt auf die Entscheidung des DEB aus.

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Gerade im Eishockey ist der Widerstand gegen Russland groß, doch Länder wie Schweden, Finnland oder Tschechien schlossen Boykotte weitgehend aus, da sie sonst absteigen müssten. Ein Sonderfall ist Lettland, wo ein Gesetz das Antreten gegen russische Mannschaften verbietet. Kanada kündigte an, dem russischen Team für die U20-WM die Einreise zu verweigern. Am Ende dürfte es beim DEB primär eine Frage des Geldes sein. Vorstandschef Frank Lutz führt Gespräche in Berlin, in denen es auch um die zusätzlichen Kosten für die Sicherheit geht.

Die IIHF könnte für die zusätzlichen Logistik-Kosten etwa durch Hotelumbuchungen oder Ticketumtausche aufkommen. Der Vermarkter Infront hat bislang mehrere Millionen Euro wegen geringerer Werbeeinnahmen ohne Russland zurückgehalten und müsste seine Zahlungen nun wieder erhöhen. Diese Mittel könnten helfen, die Defizite des DEB auszugleichen. Dennoch würden die zusätzlichen Kosten den eingeplanten WM-Gewinn deutlich verringern, wenn nicht sogar komplett auffressen. Die finale Entscheidung hängt davon ab, ob diese finanziellen Entschädigungen ausreichen, um das Risiko zu tragen.