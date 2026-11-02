DEB prüft Rückgabe der Eishockey-WM 2027 wegen Russland-Teilnahme

Der Deutsche Eishockey-Bund erwägt die Rückgabe der WM 2027, falls Russland nach dem CAS-Urteil spielt. Neue Sicherheitskosten und politische Unklarheiten drohen.

Die geplante Austragung der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland gerät durch die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs in massive Bedrängnis. Der Deutsche Eishockey-Bund unter der Führung von Frank H. Lutz hat offen angekündigt, die Ausrichtung der Veranstaltung zurückgeben zu wollen, falls Russland an den Start geht. Diese drastische Option wird nun ernsthaft diskutiert, um finanzielle und sicherheitsrelevante Risiken abzuwenden. Die Unsicherheit betrifft die Spiele in Düsseldorf, Mannheim und Gelsenkirchen im kommenden Mai.

Finanzielle Risiken und Sicherheitsprobleme

Frank H. Lutz betonte bei MagentaTV, dass der DEB sich keine wirtschaftlichen Risiken mehr leisten könne, die das Unternehmen überfordern würden. Er nannte explizit die Sicherheitsthemen, die durch die Teilnahme Russlands eine völlig neue und höhere Relevanz annehmen würden. Diese zusätzlichen Kosten wären für die Veranstalter nicht mehr stemmbar. Lutz äußerte sich optimistisch bezüglich einer Lösung, räumte jedoch ein, dass die Ausrichtung der WM heute nicht zu hundert Prozent garantiert werden könne. Der Vorstandsvorsitzende wollte keine Schwarzmalerei betreiben, betonte aber die Notwendigkeit, diese Option auf dem Tisch zu haben.

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Politische Entscheidungen und IIHF-Rolle

Die endgültige Klärung liegt aktuell nicht allein beim DEB, sondern hängt von weiteren Entscheidungen ab. Zunächst muss der Weltverband IIHF festlegen, wie das Teilnehmerfeld aussehen wird und ob Russland tatsächlich aufgenommen wird. Der deutsche IIHF-Präsident Franz Reindl hat eine Sitzung des Councils für Beginn der kommenden Woche angekündigt. Erst wenn der Weltverband eine klare Struktur vorgegeben hat, können die deutschen Veranstalter reagieren. Lutz verwies darauf, dass niemand bisher weiß, ob Russland einfach ein anderes Team ersetzt oder ob der Spielplan komplett neu gestaltet wird.

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Internationale Vorbehalte und Visa-Fragen

Während in Kanada bereits Visa für russische Mannschaften verweigert werden, ist die Lage in Deutschland noch nicht abschließend geklärt. Der DEB-Chef äußerte, dass er noch kein Gefühl für die deutsche Politik habe, wie weit die Bundesregierung mitgehen würde. Die Frage, ob auch deutsche Veranstalter ähnlich strikt vorgehen, wird in den kommenden Gesprächen mit der Politik erörtert werden müssen. Lutz betonte, dass dies eine politische Entscheidung sei, die der DEB nicht wirklich beeinflussen könne. Die Vorbereitungen hängen daher direkt von der Haltung der Regierung und der IIHF ab.

Klarheit wird bis nächsten Woche erwartet

Frank H. Lutz plant einen Termin in Berlin, um mit den politischen Verantwortlichen zu sprechen. Er will alle Beteiligten über die Lage ehrlich informieren und die finanziellen sowie sicherheitstechnischen Konsequenzen darlegen. Der DEB benötigt so schnell wie möglich Klarheit, um das Turnier sinnvoll auszustalten. Ohne definitive Zusagen oder neue Regelungen wird die Veranstaltung weiterhin unter einem roten Vorhang stehen. Die Optimierung der Logistik und die Absicherung der Kosten bleiben die drängendsten Aufgaben für die Verantwortlichen.