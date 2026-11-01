DEB prüft WM-Ende wegen russischer Teilnahme: Kosten und Sicherheit

Der Deutsche Eishockey-Bund erwägt eine WM-Rückgabe wegen der russischen Teilnahme. Frank H. Lutz warnt vor unkalkulierbaren Risiken für Düsseldorf, Mannheim und Gelsenkirchen.

Die geplante Eishockey- Weltmeisterschaft in Deutschland steht kurz vor dem Aus. Der Deutsche Eishockey-Bund prüft ernsthaft, die Austragung zurückzugeben, sollte Russland teilnehmen. Diese entscheidende Entwicklung betrifft die Städte Düsseldorf, Mannheim und Gelsenkirchen für den Mai.

Finanzielle Risiken durch russische Mannschaft

Frank H. Lutz, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Eishockey-Bundes, äußerte sich klar zu den Bedenken seiner Organisation. Er betonte, dass er keine Schwarzmalerei betreiben wolle und die Weltmeisterschaft grundsätzlich nicht infrage stellen wolle. Dennoch müsse man sich mit der Option beschäftigen, das Turnier zurückzugeben. Dies geschieht, weil finanzielle Risiken entstehen, die der Verband nicht mehr stemmen kann. Er hält an der Hoffnung fest, eine Lösung zu finden, zeigt sich aber auch realistisch regarding der Herausforderungen.

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Die Unsicherheit darüber, ob die Weltmeisterschaft im kommenden Mai tatsächlich stattfinden wird, ist groß. Lutz konnte heute keine hundertprozentige Garantie geben. Sollte Russland antreten, das nach dem CAS-Urteil wieder an IIHF-Turnieren teilnehmen darf, entstehen neue Kosten. Besonders die Sicherheitsthemen gewinnen dann eine völlig andere Relevanz und müssen dringend diskutiert werden.

Politische Entscheidungen und klare Anforderungen

Die Diskussionen werden sowohl mit der deutschen Politik als auch mit der IIHF geführt. Es muss geklärt werden, was die Beteiligung Russlands finanziell für alle beteiligten Parteien bedeutet. In der kommenden Woche wird Lutz nach Berlin reisen, um diese Fragen zu klären. Er betonte, dass alle ehrlich sein müssen, da es sich um eine politische Entscheidung handelt.

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Zunächst muss die IIHF entscheiden, wie es weitergeht. Der deutsche IIHF-Präsident Franz Reindl kündigte eine Sitzung des Councils zu Beginn der nächsten Woche an. Kanada hat bereits angekündigt, keine Visa an russische Mannschaften zu vergeben, da dort die U20-WM stattfindet. Ob dies auch eine Option für den Deutschen Eishockey-Bund ist, weiß Lutz noch nicht genau.

Offene Fragen zum Teilnehmerfeld

Es ist noch unklar, wie weit die Bundesregierung bereit ist, in diese Diskussion einzugreifen. Die politischen Entscheidungen liegen nicht in der Hand des Deutschen Eishockey-Bundes. Zunächst muss die IIHF entscheiden, wie das Teilnehmerfeld aussehen soll. Zudem muss geklärt werden, inwiefern sich der Spielplan verändert.

Derzeit weiß niemand genau, ob Russland mit ins Boot kommt. Sollte dies der Fall sein, muss geprüft werden, für wen Russland genau antreten wird. Es ist möglich, dass einfach nur ein Team A durch ein Team B ersetzt wird. Der Deutsche Eishockey-Bund braucht so schnell wie möglich Klarheit, um zu wissen, wie dieses Turnier künftig ausgestaltet werden soll.