DEB-Team zeigt die ganze Schönheit bei WM-Viertelfinale

Das DEB-Team hat endlich seine ganze Schönheit gezeigt und in der WM-Viertelfinalserie gezeigt, dass es in den vorherigen Spielen gefehlt hat.

Die Niederlage gegen die USA tut weh – doch erstmals zeigt das DEB-Team bei dieser WM sein wahres Gesicht. Ein Auftritt, der Hoffnung macht - ein Kommentar.

Startertext: Das DEB-Team hat zwar im Penaltyschießen verloren, aber endlich all die Qualitäten gezeigt, die es in den ersten drei WM-Spielen vermissen ließ. Der Auftritt gegen den Weltmeister und Olympiasieger war die richtige Reaktion auf die schwachen Niederlagen zuvor – und ein echter Mutmacher für Team und Fans. Beginnend mit der frühen Führung durch Moritz Seider nach 60 Sekunden. Ganz nach dem Motto, das die Mannschaft im weiteren Verlauf konsequent umsetzte: Mehr Abschlüssen, weniger überladenes Passspiel.

Am Ende standen 34 Torschüsse – so viele wie noch in keinem deutschen Spiel dieses Turniers. Bemerkenswert war auch die Reaktion auf Rückschläge. Statt wie السابق einzubrechen, kämpfte sich das DEB-Team zurück. Dem ersten Gegentor ging ein haarsträubender Puckverlust in der eigenen Zone voraus.

Über Erinnerungen an die Abwehrfehler gegen die Schweiz wurden wach. Zudem wurde ein Treffer von Kai Wissmann im zweiten Drittel zu Recht wegen Abseits aberkannt.

Jedoch blieb die Mannschaft von Coach Harold Kreis stabil. Ein weiteres Novum bei dieser WM: Endlich überzeugte das deutsche Team nicht nur ein Drittel, sondern über die gesamte Spielzeit. Spätestens in der Schlussphase des Mitteldrittels strahlte das DEB-Team ein bei diesem Turnier noch nicht gesehenes Selbstvertrauen aus. Überfällig zudem die Wiederentdeckung der Disziplin mit nur einer einzigen Strafe im kompletten Spiel.

Zuletzt schwächelnde Leistungsträgern meldeten sich zurück. Wissmann zeigte eine starke Partie, Marc Michaelis traf mit seinem ersten Turnierschuss – vielleicht der Beginn seines persönlichen Turnarounds nach bislang durchwachsener WM. Und selbst der gewonnene Punkt könnte am Ende Gold wert sein. Wenn die Konkurrenz mitspielt, kann er zum Schlüssel für den Viertelfinaleinzug werden.

Voraussetzung bleibt jedoch: Das Kreis-Team erledigt seine Hausaufgaben und gewinnt die verbleibenden Gruppenspiele. Dann könnte ausgerechnet eine Niederlage gegen die USA der Moment gewesen sein, in dem diese WM für Deutschland wirklich begonnen hat





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DEB-Team WM-Viertelfinale USA-Niederlage Leistungsträger Rückschläge Selbstvertrauen Disziplin Unter Предвариung Vierelfinaleinzug Kunststärke

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DEB-Team mit katastrophalen WM-Zahlen: Für das Viertelfinale braucht es ein WunderNur zwei Treffer in drei Spielen, dafür elf Gegentore und schwaches Unterzahlspiel: Die Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM bislang schwer enttäuscht. Und am Mittwoch wartet der Weltmeister.

Read more »

„Kräftige Ohrfeige“: Presse zerreißt DEB-Team nach WM-DebakelDie deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM eine heftige 1:6-Klatsche gegen die Schweiz hinnehmen müssen. Von der Presse gab es im Nachgang keine Gnade.

Read more »

DEB-Team kämpft um Viertelfinalplatz nach verheerender Niederlage gegen SchweizNach drei Niederlagen in der Gruppenphase steht Deutschland am Tabellenende und muss dringend ein Erfolgserlebnis erzielen. Experten kritisieren die Special Teams, die sowohl im Powerplay (0%) als auch in Unterzahl-Situationen schwach sind. Der Sportdirektor plant Umstellungen, um das Selbstvertrauen wiederherzustellen.

Read more »

Eishockey-WM 2026: DEB-Team braucht ein Erfolgserlebnis - ran-Experte Stefan Ustorf ordnet einNach drei Niederlagen aus drei Spielen steht das DEB-Team derzeit auf dem letzten Platz der Gruppe A. Soll es noch etwas mit dem Viertelfinale werden, braucht Deutschland schnellstmöglich ein Erfolgserlebnis. So ordnet ran-Experte Stefan Ustorf die Situation ein.

Read more »