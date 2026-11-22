Peinlich: Wegen eines Programmfehlers im externen elektronischen Wahlsystem wurde die Wahl in den Exekutivrat verfälscht. Leidtragende sind Walter Reusser von Swiss Ski und Rolf Enz von Swiss Moto.

Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen.

Am vergangenen Freitag wurde beim Schweizer Sport-Dachverband Swiss Olympic ein Mitglied in den 12-köpfigen Exekutivrats gewählt, als Ersatz für die altersbedingt zurücktretende Ruth Wipfli Steinegger . Zur Wahl standen dem Schweizer Sportparlament vier Vertreter von nationalen Sportverbänden, so auch Rolf Enz als Vertreter des Schweizer Motorradsport-Verbandes Swiss Moto . Enz, der seine Wahlchancen realistisch als eher gering einstufte, präsentierte sich geschickt als Vertreter der kleinen und mittleren Verbände und als einer, der ins operative Tagesgeschäft eines Verbandes eingebunden ist.

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Weiter kandidierten Walter Reusser von Swiss Ski , Fabio Corti vom Schweizer Turnerverband und Bernd Schneider vom Schweizer Gewichtheberverband. Um gewählt zu sein, brauchte es das absolute Mehr , im konkreten Fall 248 Stimmen. Im ersten Wahlgang erhielt Reusser 223 Stimmen, überraschend gefolgt von Enz mit 143 und Corti mit enttäuschenden 116 Stimmen. Schneider schied weit abgeschlagen aus.

Im zweiten Wahlgang hatte dann plötzlich Corti 143 Stimmen, Reusser deren 227, Enz schied mit 121 Stimmen aus. Noch überraschender dann der dritte und entscheidende Wahlgang: Präsidentin Ruth Metzler verkündete die Wahl von Corti mit 298 Stimmen, nur noch 161 Delegiertenstimmen entfielen auf Reusser. Solche Resultate wären nur möglich gewesen, wenn mehrere Delegierte hinter den Kulissen sich dahingehend abgesprochen hätten, zunächst den Favoriten Reusser zu wählen, um dann im entscheidenden Wahlgang auf Corti umzuschwenken.

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Solche Spielchen, die man aus der Politik kennt, sind aber im Sport absolut unüblich. Deshalb verlangte der Wahlausschuss von Swiss Olympic eine Verifizierung der elektronisch erfolgten Abstimmung. Noch am Samstag musste Swiss Olympic mitteilen, dass die Wahl ungültig ist und wiederholt werden muss, weil das externe elektronische Wahlsystem Stimmen vertauscht hat. Der Wahlausschuss verlangte diese Überprüfung, weil die Resultate für alle Anwesenden völlig überraschend waren.

Das wirft die ketzerische Frage auf, ob schon vergangene Wahlen mit diesem externen elektronischen Wahlsystem erfolgten, das am vergangenen Freitag Stimmen vertauscht und das Wahlergebnis verfälscht hat. Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen.

Ihr nicht ganz neutraler SPEEDWEEK-Autor spekuliert nicht ohne Bezug zur Realität, dass im zweiten Wahlgang die wenigen von Schneider an Reusser und Corti gingen, während die Delegierten, die Enz unterstützen, das auch im zweiten Wahlgang unverändert taten. Damit hätte Reusser 227 Stimmen erhalten, Corti deren 121, Enz unverändert 143. Im letzten, entscheidenden Wahlgang wären demnach Reusser und Enz angetreten, die 121 Stimmen von Corti wären neu zu vergeben gewesen.

Damit hätte Enz mathematisch Chancen auf eine Wahl gehabt, 105 der 121 Delegiertenstimmen hätten hierfür von Corti zu Enz gehen müssen. Bereits hat Swiss Olympic bekannt gegeben, dass die missglückte Wahl am 22. Dezember bei einer ausserordentlichen Zusammenkunft des Schweizer Sportparlaments wiederholt wird – mit Stimmkarten! Schneider wird nicht mehr antreten.

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Ob Corti wieder antritt, ist zur Zeit der Publikation dieses Artikels nicht bekannt. Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-PostfachDie aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.