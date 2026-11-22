Manchester United wird beim Debüt von Trainer Mauricio Pochettino beim FC Liverpool gedemütigt.

Manchester United wird beim Debüt von Trainer Mauricio Pochettino beim FC Liverpool gedemütigt. Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool haben Trainer Mauricio Pochettino den Einstand bei Manchester United gründlich verdorben: Die Reds gewannen verdient mit 4:0 und vergrößerten die Krise beim englischen Fußball-Rekordmeister..

Es war sein zweites Saisontor. Mauricio Pochettino verlor bei seinem Einstand als Trainer von Manchester UnitedRio Ngumoha und Victor Munoz nach toller Vorarbeit von Wirtz sorgten schließlich für die höchste Saisonpleite von United.

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Manchester spielte allerdings schon ab der achten Minute in Unterzahl, da Leny Yoro Rot wegen einer Notbremse sah. Dabei hatte Manchester große Hoffnungen in den Argentinier Pochettino als Nachfolger des glücklosen Michael Carrick gesetzt. Doch auch der frühere US-Nationalcoach, der erst am Freitag vorgestellt worden war, konnte die Talfahrt des Tabellenvorletzten der Premier League nicht stoppen. Für Manchester war es am elften Spieltag bereits die fünfte Niederlage .