Debakel für Telekom Baskets Bonn in Playoff-Start

Die Telekom Baskets Bonn mussten sich in der Auftaktpartie des Viertelfinals deutlich geschlagen geben. Mit 69:54 ging das erste Spiel an die Würzburg Baskets. Lediglich 54 Punkte konnten die Bundesstädter auf dem Court sammeln, was deutlich zu wenig war und der schlechteste Offensivauftritt in dieser Saison.

Die Telekom Baskets Bonn erleben zum Start in die Playoffs ein echtes Debakel , das erste Spiel des Viertelfinals geht deutlich mit 69:54 an die Würzburg Baskets .

Lediglich 54 Punkte haben die Bundesstädter heute auf den Court bekommen, das war in allen Belangen deutlich zu wenig und der schlechteste Offensivauftritt in dieser Saison! Auf der anderen Seite gilt den Würzburgern großer Respekt für eine Partie am Rande der Perfektion! Dabei legten die Hausherren den besseren Start hin, mit 3/6 von der Dreierlinie startete das Team von Trainer Stankovic schwungvoll und führte nach zehn Minuten mit neun Punkten.

Das sollte allerdings die beste Phase der Bonner bleiben, danach drückten die Gäste dem Spiel ihren Stempel auf. In allen Belangen waren die Franken heute besser, vor allem Davion Mintz und Marcus Carr steuerten die Partie hervorragend, kamen zusammen auf 31 Punkte und zehn Assists.

In punkto Rebounds, Wurfquote, Wurfvolumen, Bereitschaft in der Defensive, Abgezocktheit - Würzburg war in allem überlegen und brachte die Partie mit langen Angriffen sicher ins Ziel, auch weil Carr und Mintz selbst die ganz schwierigen Würfe heute trafen. Weiter geht es am Montag mit Spiel zwei in Bonn, doch die Trümpfe haben jetzt die Würzburger in der Hand. Einen schönen Abend noch





sportschau / 🏆 4. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Basketball Playoffs Würzburg Baskets Debakel Offensivauftritt Wurfquoten Rebounds Dreierlinie Momentum Strohhalm

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bonn: Schwerer Crash auf Konrad-Adenauer-Damm – Vier Verletzte, eine Frau muss gerettet werdenBei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Konrad-Adenauer-Damm in Bonn-Medinghoven sind am Freitagmorgen vier Personen verletzt worden. Eine Frau war im Autowrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Read more »

Rote Ampel übersehen | Vier Verletzte bei schwerem Unfall in BonnDer weiße Wagen der dreiköpfigen Familie wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite geschleudert.

Read more »

Vodafone DSL über Telekom-Ausbaugebiet: gleicher DSLAM/Port wie Telekom?Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Read more »

Flugplan erweitert: Ab sofort neue Flugverbindung ab Köln/BonnFluglinie SunExpress erweitert ihr Angebot ab Köln/Bonn und bietet eine neue Direktverbindung in die türkische Stadt Elazığ an. Zudem werden Flüge nach Trabzon, Çukurova und Antalya aufgestockt.

Read more »