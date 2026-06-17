Die Zahl gewalttätiger Kinder unter 14 Jahren steigt in Deutschland. Während die Union erzieherische Maßnahmen bereits ab zwölf Jahren vor Gericht fordert, lehnt die SPD dies ab und setzt auf Jugendhilfe. Ein Vorstoß aus Baden-Württemberg sieht ein Verantwortungsverfahren vor, Einstimmigkeit in der Koalition ist jedoch gefährdet.

Die Anzahl gewalttätiger Kinder und Jugendlicher in Deutschland steigt seit Jahren an, was eine besorgniserregende Entwicklung darstellt. Zwischen SPD und Union besteht jedoch erheblicher Dissens darüber, wie dieser Trend wirksam bekämpft werden kann.

Ein konkreter Vorstoß aus Baden-Württemberg sieht vor, das Alter der Strafmündigkeit zu überdenken und bereits für Zwölfjährige erzieherische Maßnahmen vor Gericht zu ermöglichen. Derzeit liegt die Strafmündigkeit in Deutschland bei 14 Jahren, doch allein im Jahr 2025 wurden bundesweit 14.200 Kinder unter 14 als tatverdächtige Gewalttäter registriert. In Berlin entfielen von insgesamt 5148 kindlichen Tatverdächtigen 1755 auf ausländische Staatsangehörige und 162 auf geflüchtete Zuwanderer. Bundesweit waren von 88.650 unter 14-jährigen Tatverdächtigen 27.436 nicht-deutsch, was fast einem Drittel entspricht.

Zudem gab es Vorfälle, bei denen sehr junge Kinder mit Schusswaffen drohten oder diese sogar abfeuerten. Die innenpolitischen Positionen zu einer möglichen Änderung sind gespalten. Sachsens Innenministerin Tamara Zieschang fordert eine wissenschaftliche Überprüfung des geltenden Strafmündigkeitsalters. Ihr brandenburgischer Kollege Jan Redmann (CDU) spricht sich für erzieherische Maßnahmen ab zwölf Jahren aus, um frühzeitig zu verhindern, dass junge Menschen auf die schiefe Bahn geraten.

Demgegenüber vertritt die SPD die Auffassung, dass reine Bestrafung im jüngeren Alter nicht zielführend sei. Die niedersächsische Sozialministerin Daniela Behrens betont, dass vielmehr erzieherische Maßnahmen durch Jugendhilfe, Jugendämter und Schulen greifen müssten. Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge lehnt den Unionsvorstoß ab, der ein sogenanntes Verantwortungsverfahren vorsieht: Dabei bleibt die Strafmündigkeit bei 14 Jahren, jedoch könnte bei straffälligen Kindern unter 14 ein Gerichtsverfahren mit Beteiligung der Eltern eingeführt werden, bei dem ein Richter Auflagen erteilen kann.

Da in der Koalition Einstimmigkeit beim Thema Strafmündigkeit vorgeschrieben ist, droht weiterhin politischer Stillstand. Die Debatte spiegelt einen tiefen Riss in der Regierungskoalition wider. Während Unionsvertreter eine Verschärfung fordern, um den Opfern gerecht zu werden und präventiv wirken zu können, betont die SPD die Bedeutung von Erziehung und sozialer Integration. Der CSU-Abgeordnete Christian Moser argumentiert, dass der Staat konsequenter handeln müsse, und möchte mit dem Verantwortungsverfahren die Verantwortung der Eltern stärker einbeziehen.

Kritiker aus der SPD halten dagegen, dass ein solches Verfahren die Betroffenen unnötig stigmatisieren und den Kernproblem nicht lösen könnte. Die Diskussion wird vor dem Hintergrund steigender Zahlen jugendlicher Gewalttäter und einer zunehmend jungen Täterschaft geführt, wobei unanswered bleibt, ob eine Rechtsänderung tatsächlich zu einer Verringerung der Jugendkriminalität beitragen würde oder ob alternative pädagogische Ansätze wirksamer sind





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