Der Deutsche Bundestag warnt vor autonomen Waffensystemen. Parallel dazu eskalieren die Spannungen zwischen Moskau und Tallinn, während ukrainische Ermittlungen gegen Ex-Minister Chernyshov weitergehen.

Die Debatte über den Einsatz künstlicher Intelligenz im militärischen Kontext hat durch ein internes Gutachten des Wissenschaftlichen Diensts des Bundestag s neue Schärfe erhalten. Das Papier warnt vor schwerwiegenden völkerrechtlichen Risiken, falls die Bundeswehr Kamikazedrohnen einsetzt, die ohne vollständige menschliche Kontrolle operieren. Besonders kritisch sieht der Dienst autonome Waffensysteme, die auch bei unterbrochener Datenverbindung Ziele erkennen und bekämpfen können, ohne dass ein Soldat eingreifen kann.

Rechtliche Risiken autonomer Waffensysteme

Ein unveröffentlichtes Gutachten, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, identifiziert das Erfordernis einer menschlichen Kontrolle als zentrale Herausforderung für moderne Drohnentechnologien. Demnach stellen autonome Waffensysteme, die ohne kontinuierliche Datenverbindung betrieben werden, ein besonderes Risiko dar. Selbst wenn die Kommunikation aus technischen Gründen abbricht, muss die menschliche Aufsicht gewährleistet sein.

Also read Ölpreise sinken leicht trotz Spannungen im Nahen Osten

Die bloße Auslösung des Einsatzes und die vorab definierte Zielsetzung reichen nach Ansicht der Experten nicht aus, um die Kontrolle aufrechtzuerhalten. Die Frage stellt sich insbesondere für Drohnen, die auch ohne Verbindung zu Navigationssatelliten operieren können. In solchen Szenarien wäre es einem Soldaten nicht möglich, einen Einsatz abzubrechen oder auf das Verhalten der Drohne einzuwirken, sobald diese einmal gestartet ist.

Spannungen zwischen Estland und Russland eskalieren

Parallel zu den technischen Debatten haben sich die diplomatischen Spannungen zwischen Estland und Russland deutlich verschärft. Das russische Außenministerium wirft dem baltischen Nachbarland eine Reihe feindseliger Handlungen vor, nachdem Tallinn angekündigt hat, die Grenzübergänge zu Russland ab dem 1. Dezember für mindestens sechs Monate zu schließen. Moskau bezeichnet diese Maßnahme als provokant und äußerst gefährlich.

Advertisement

Laut der russischen Botschaft droht die Schließung der Grenzen, einen offenen Krieg heraufzubeschwören. Moskau wirft Estland zudem vor, der Ukraine heimlich die Nutzung des eigenen Luftraums für Angriffe auf russische Ziele zu gestatten. Diese Anschuldigungen wies das estnische Außenministerium entschieden zurück. Tallinn betonte, dass die Nutzung des Staatsgebiets für Militäreinsätze eines anderen Landes niemals erlaubt sei und auch in Zukunft nicht gestattet wird.

Neben den grenzpolitischen Maßnahmen belastet auch der Vorwurf eines Brandanschlags die Beziehungen. Die estnische Regierung wirft den russischen Geheimdiensten vor, einen Anschlag auf ein estnisches Rüstungsunternehmen initiiert zu haben. Russland wies jede Beteiligung an diesem Vorfall kategorisch zurück, was die angespannte Lage weiter vertieft.

Korruptionsermittlungen gegen ukrainischen Ex-Vizepremier

In der Ukraine hat die Antikorruptionsbehörde NABU ein neues Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Vizepremierminister Oleksiy Chernyshov eingeleitet. Der Kyiv Independent berichtet, dass dies der dritte Fall gegen den Politker ist. Die Behörden werfen Chernyshov vor, fünf Personen als private Fahrer und Leibwächter angestellt und die Kosten über das Ministerium abgerechnet zu haben.

Zwei Mitarbeiter sollen ihm bei diesen illegalen Zahlungen geholfen haben, wobei die genauen finanziellen Schäden bisher nicht bekannt gegeben wurden. Chernyshov steht bereits seit längerem im Fokus der Justiz. Er war zuvor in einen großen Korruptionsskandal des staatlichen Betreibers der ukrainischen Atomkraftwerke verwickelt. Ihm wird vorgeworfen, umgerechnet mehr als 1,2 Millionen US-Dollar erhalten zu haben, um den Bau luxuriöser Villen nahe Kiew zu finanzieren.

Ein weiterer Vorwurf betrifft ein Immobilienprojekt aus dem Jahr 2025. Chernyshov soll dafür gesorgt haben, dass ein Entwickler ein Grundstück in Kiew deutlich unter dem Marktwert kaufen konnte. Diesem Vorwurf zufolge entging dem ukrainischen Staat dabei ein Schaden von bis zu 25 Millionen Dollar. Die laufenden Ermittlungen der NABU könnten die politische Lage in Kiew weiter destabilisieren.

Advertisement

Demografische Veränderungen im russischen Heer

Die demografische Zusammensetzung der russischen Armee hat sich im Verlauf des Ukraine-Kriegs drastisch verändert. Zwischen 2022 und 2026 ist das Durchschnittsalter der getöteten russischen Soldaten von 34 auf knapp 40 Jahre gestiegen. Diese Zahlen gehen aus einer Analyse der Guardian hervor, die auf gehackten Daten der gefallenen Soldaten basiert. Die Daten offenbaren eine zunehmende Veralterung der Fronttruppen.

Im laufenden Jahr war knapp ein Fünftel der getöteten Soldaten bereits über 50 Jahre alt. Der Militärexperte Michael Kofman erklärte gegenüber der New York Times, dass Russland mehr Soldaten verliere, als es rekrutiere. Dennoch setze Moskau auf hohe finanzielle Anreize, um die Lücken zu schließen. Allein im Jahr 2026 dürfte das Land weltweit rund 409.000 neue Soldaten angeworben haben.

Diplomatische Konflikte um libysche Hoheitsgewässer

Auf dem afro-eurasischen Theater haben sich weitere diplomatische Differenzen ergeben, als die international anerkannte Regierung Libyens Angriffe der Ukraine auf russische Schiffe scharf verurteilte. Die Angriffe fanden vor der Küste des nordafrikanischen Landes statt. Kiew reklamierte die Operationen für sich, was Tripolis zu einer scharfen Entgegnung veranlasste.

Das libysche Außenministerium erklärte, es verfolge die Äußerungen von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu den Angriffen nahe der ostlibyschen Stadt Bengasi mit großer Sorge. Die Regierung in Tripolis forderte von Kiew offizielle Klarstellungen zur Art und zum Umfang der Operationen. Libyen verurteile kategorisch jegliche ausländischen Militäreinsätze auf Staatsgebiet oder in Hoheitsgewässern.

Dieser Vorfall zeigt die fragile diplomatische Lage im Mittelmeerraum. Die Ukraine versucht, Druck auf russische Ziele auszuüben, riskiert dabei jedoch die Beziehungen zu weiteren regionalen Akteuren. Die klare Positionierung der libyschen Regierung unterstreicht die Sensibilität der geopolitischen Verflechtungen im mediterranen Raum.