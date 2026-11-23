Mit schriftlichen Anmerkungen zu einem Interview sorgt die Berliner Linken-Frontfrau für Aufsehen. Nun bezieht sie erneut Stellung. News im Blog.

Die Linke-Abgeordnete Vanessa Emde macht ihr eigenes Ding, Partei- und Fraktionsspitze sehen keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit ihr. Nun soll in dem länger schwelenden Streit eine Lösung her.sieht den Kurs der SPD mit Skepsis und kritisiert eine mögliche Koalition mit der Linken.

Giffey glaubt auch nicht, dass ein Mitgliederentscheid der SPD zu einem möglichen Koalitionsvertrag eindeutig ausgehen werde. Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert.

Also read +++ 01:49 Russland nicht provozieren: Bundeswehr ändert Verlegung nach Litauen +++

Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie Unterdessen ringen die Berliner Linken um einen Ausschluss der Abgeordneten Vanessa Emde aus der Fraktion im Abgeordnetenhaus. Sie steht wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Sehr geehrte Leserinnen und Leser, herzlich willkommen bei unseren Diskussionen.

Advertisement

Für ein faires und respektvolles Miteinander bitten wir Sie, sich anSie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.