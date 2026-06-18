Debatte um Deniz Undav: Joker oder Stammspieler?

Die Rolle von Deniz Undav in der deutschen Nationalmannschaft wird heiß diskutiert. Während manche ihn in der Startelf sehen, setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf ihn als spät eingewechselten Joker. Eine Analyse der Argumente und seiner bisherigen Leistungen.

Ganz Deutschland spricht über Deniz Undav und seinen Platz im Team. Ist der Stürmer vom VfB Stuttgart als Joker verschwendet oder genau der Spieler, den Bundestrainer Julian Nagelsmann für eine erfolgreiche WM braucht?

Obwohl er oft erst spät eingewechselt wird, prägt er das Spiel häufig entscheidend. Seine Einwechslung gegen Curaçao ist ein perfektes Beispiel: Kurz nach seiner Hereinnahme bereitete er ein Tor vor und zeigte seine Klasse. Viele Experten und Fans fragen sich, warum er nicht von Anfang an spielt, denn seine Saison in der Bundesliga war herausragend. Mit 19 Toren und sechs Vorlagen war er der produktivste deutsche Angreifer.

Undav selbst sagt, er sei bereit, beide Rollen auszufüllen - ob als Stürmer oder hinter den Spitzen. Sein Ziel sei es immer, Tore zu schießen und die taktischen Vorgaben des Trainers umzusetzen. Pierre Littbarski betont, dass Undavs Stärke gerade darin liege, als Joker für Entlastung zu sorgen und Spielmöglichkeiten für andere zu schaffen. Gleichzeitig sei es ein Luxusproblem, so viele talentierte Spieler zu haben.

Kai Havertz etwa sei auf seiner Position unverzichtbar. Dennoch sollte man Undav nicht nur auf die Bankrolle reduzieren, denn er habe durchaus die Qualität für die Startelf. Nagelsmann plant mit ihm als spät eingewechselte Frische, besonders bei hohen Temperaturen. Undavs körperliche Verfassung und sein Instinkt machen ihn ideal für diese Aufgabe.

Sein Werdegang vom Drittligisten zum Nationalspieler zeigt zudem seinen unbändigen Willen. Die Debatte erinnert an André Schürrle 2014, der als Joker maßgeblich zum Titel beitrug. So könnte Undav der entscheidende Trumpf sein, wenn es im Knockout-Modus auf eine reagieren oder einen müden Gegner ausnutzen. Ob er in der Startelf steht oder von der Bank kommt, sein Einfluss ist enorm.

Die Mannschaft profitiert von seiner Präsenz, egal ob 90 Minuten oder 30. Am Ende zählt der Erfolg der Mannschaft, und Nagelsmann hat mit dieser taktischen Flexibilität ein starkes Werkzeug in der Hand





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