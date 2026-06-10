Debatte um 'Falsche Bewegung' und die Sexualisierung Minderjähriger

Die Debatte um den Film 'Falsche Bewegung' und die Szene mit einer minderjährigen Nastassja Kinski zeigt, wie sehr wir die Sexualisierung Minderjähriger normalisieren.

Die Debatte um den Film ' Falsche Bewegung ' und die Szene mit einer minderjährigen Nastassja Kinski zeigt, wie sehr wir die Sexualisierung Minderjähriger normalisieren. Wenn man über diese Links einkauft, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Ein erwachsener Mann filmt eine Szene, bei der ein Kind und ein anderer erwachsener Mann intim miteinander sind. Das Kind (Nastassja Kinski) ist 13, ein Mädchen, bekleidet nur mit einer Unterhose.

Der 30-jährige Erwachsene (Rüdiger Vogler) gibt ihr erst eine Ohrfeige, dann streichelt er sie. Er liegt auf ihr. Eine Szene, bei der die beiden verantwortlichen Männer, aber eigentlich auch alle anderen beteiligten, merken sollten: das hier geht einen Schritt zu weit. Doch Wim Wenders, Regisseur des Filmes 'Falsche Bewegung' aus dem Jahr 1975, scheint genau das nicht zu bemerken.

Und er schien es auch bis vor kurzem nicht wahrhaben zu wollen. Denn Nastassja Kinski, die in 'Falsche Bewegung' ihre erste Rolle erhielt, bat den Regisseur schon vor Jahren, die Szene aus dem Film zu entfernen. In einem Gespräch mit der 'Süddeutschen Zeitung' sagt sie, Wenders habe sie am Set nicht beschützt. Der Regisseur reagierte öffentlich im Jahr 2024 auf die Vorwürfe.

Die Szene sei ihm 'damals künstlerisch durchaus zwingend' erschienen, so Wenders, 'als der junge Regisseur, der ich war'. Heute würde er den Film anders machen, man erkenne inzwischen 'andere Verantwortlichkeiten'. Sein Anwalt Michael Philippi erklärte zudem, Wenders habe gegenüber Kinski wiederholt Verständnis für ihre heutigen Wahrnehmungen und Gefühle gezeigt. Gleichzeitig ließ er mitteilen: 'Ein Rechtsanspruch auf Löschung der Szene beziehungsweise Veränderung des Films besteht nicht.

' Bis vor einer Woche schwieg Wim Wenders zu den Schilderungen Kinskis. Auffällig ist dabei auch das weitgehende Schweigen der deutschen Filmbranche. Es äußerten sich lange weder prominente Filmschaffende noch Institutionen wie die Deutsche Filmakademie, die Wenders kürzlich mit der Ehren-Lola auszeichnete. Kinski, heute fünfundsechzig Jahre alt, forderte nach eigenen Angaben seit Jahren, die Szene aus dem Film zu entfernen oder zumindest zu verändern.

Ihr ginge es nicht darum, 'Falsche Bewegung' verschwinden zu lassen, sondern darum, dass sie als dreizehnjähriges Mädchen nicht weiter nackt gezeigt werde. Laut ihrem Interview mit der 'Süddeutschen Zeitung' versuchte sie seit rund fünfzehn Jahren vergeblich, mit Wenders darüber ins Gespräch zu kommen. Diese Angaben wurden dem Regisseur von der 'Süddeutschen Zeitung' vorgelegt, ohne dass er ihr widersprach. Dass eine solche Forderung jahrelang auf Ablehnung oder Schweigen stieß, wirft Fragen auf.

Warum war es für einen international geehrten Regisseur offenbar undenkbar, einen so kleinen Eingriff an einem frühen Werk vorzunehmen? Und welche Rolle spielen dabei die Machtverhältnisse einer Branche, in der vor allem ältere Männer jahrzehntelang den Ton angaben? Nachdem Kinskis Anwalt Christian Schertz ankündigte, juristisch gegen die weitere Verbreitung der Szene vorzugehen, wurde der Film vergangene Woche bis auf weiteres von allen 'aktuellen Auswertungsformen' zurückgezogen.

In einem Statement der Wim Wenders Foundation heißt es, man habe Streaming-, TV- und Vertriebspartner angewiesen, 'den Film nicht mehr öffentlich zugänglich zu machen.

' Kinski hatte lange gezögert, einen Anwalt einzuschalten. Durch diesen Schritt bekommt die Debatte für viele eine neue Dimension, denn er erfolgte ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem Wim Wenders für sein Lebenswerk gefeiert wird. Unter einem Beitrag von ihr auf Instagram zu der Szene und der Forderung, diese zu löschen, wird Kinski von einigen vorgeworfen, sich aktuell in einer 'Krise der Bedeutungslosigkeit' zu befinden und 'extrem opportunistisch' zu sein.

An der ganzen Debatte wird wieder einmal deutlich, wie gefestigt Machtverhältnisse in der Gesellschaft sind und mit welchem Widerstand man rechnen muss, wenn man gegen diese aufbegehrt. Dass eine Frau nicht mehr möchte, dass man ihren kindlichen Körper fast nackt sehen kann, scheint für viele eine fast schon freche Forderung zu sein. Als hätten Filmschaffende und auch das Publikum ein Recht darauf, ihren Körper jederzeit sehen und bewerten zu dürfen.

Stimmen, die gegen Kinski laut werden, werfen ihr auch vor, damit in die Kunst einzugreifen, sie zu zensieren. Dabei ist übergriffiges Verhalten einer Minderjährigen gegenüber keine Kunst, sollte niemals als solche verstanden werden. Eine Person schreibt dazu in den Kommentaren zum Statement der Foundation beispielsweise: 'Ich bewundere die Arbeit von Wim Wenders über alle Maße, in dieser Debatte gehört meine volle Solidarität Nastassja Kinski und ihrem nachvollziehbaren Wunsch, diese Szene aus dem Film zu entfernen





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