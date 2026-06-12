Debatte um Jacob Elordis Reaktion auf Fan-Berührung: Respektlose Geste oder gerechtfertigte Abwehr?

Ein Video zeigt Jacob Elordis scharfe Reaktion auf einen Fan, der ihn berührt. Die Debatte über persönliche Grenzen von Prominenten und Fan-Verhalten entfacht online. Der Vorfall wirft Fragen zu angemessenem Umgang und Respekt auf. Zudem blickt die Berichterstattung auf frühere类似 Ereignisse mit dem Schauspieler zurück.

In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, in dem Jacob Elordi einen Fan in der Öffentlichkeit zurechtweist. Nun entsteht eine Debatte darum, ob der Schauspieler überzogen oder genau richtig reagiert hat.

, 28, fährt ihn an, nachdem besagter Fan ihn zuvor berührt hat. In der Kommentarspalte nehmen einige User:innen den Schauspieler trotz seines scharfen Tones in Schutz. Vor einem Restaurant bleibt Jacob Elordi stehen, hinter ihm steht ein Mann, der ihn fragt: "Was geht, Chef?

" Währenddessen legt der Mann seine Hand auf den Rücken des "Euphoria"-Stars. Daraufhin dreht sich der Schauspieler ruckartig um und motzt: "Fass mich nicht an, Mann!

" Der Fan in dem Video heißt Otavio Bittencourt und lädt den Clip auf seinem Instagram-Account hoch. "Ich ging ins Restaurant, um zu essen, und hatte keine Ahnung, dass sie dort sein würden. Dann kamen sie plötzlich herein, während ich in der Schlange stand. Ich bin nicht zu ihnen gegangen, während sie aßen.

Als sie gingen, bat ich um ein Foto. Nur ein Fan, der sich freute, ihn zu treffen, und den Moment festhalten wollte, das ist alles", erklärt sich Bittencourt und fügt hinzu: "Keine Respektlosigkeit beabsichtigt. Es ist ja nicht so, als hätte ich sie verfolgt oder ihn in eine Umarmung gezwängt. Keine große Sache.

" Sehr viele Instagram-User:innen finden allerdings schon, dass es eine große Sache ist. Denn sie sind der Meinung, dass Otavio Bittencourt Jacob Elordi nicht hätte berühren sollen.

"Jacob hatte jedes Recht, so zu reagieren, wie er es getan hat. Eine andere Person zu berühren, geschieht nicht ohne Absicht!! Wenn du ein Foto willst? Frag einfach!

Jacob war sich deiner Anwesenheit bewusst. Warum also die Berührung??

", schreibt ein Nutzer. Ein weiterer User findet: "Ich würde niemals einen Prominenten berühren, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Versetz dich mal in ihre Lage … dein harmloses Antippen wirkt ganz anders, wenn man unerbittlich von so vielen verschiedenen Arten von Fans, Paparazzi usw. verfolgt wird.

" Während manche Fans Jacob Elordis Reaktion ein wenig überzogen finden, kann der Großteil die Emotionen des "Saltburn"-Stars nachvollziehen. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Jacob Elordi öffentlich die Fassung verliert. Schon Ende August vergangenen Jahres kam es bei den Filmfestspielen in Venedig zu einer Situation, die für Schlagzeilen sorgte. Vor der Weltpremiere seines Films "Frankenstein" posierte Jacob Elordi mit seinen Kolleg:innen auf dem roten Teppich, bevor er sich seinen Weg zu den wartenden Fans bahnte.

Dort angekommen gab er gut gelaunt Autogramme und machte einige Selfies. Das schien einem Vertreter der Filmfestspiele von Venedig zu missfallen, wie ein TikTok-Video damals bewies.

"Ich werde hier ein Foto machen", sagt der 28-jährige Schauspieler in dem Clip zu dem Festivalmitarbeiter. Letzterer ließ dennoch nicht von dem Hollywoodstar ab.

"Sagen Sie mir niemals, was ich zu tun habe", sagte Jacob Elordi daraufhin sichtlich genervt zu dem Mitarbeiter





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