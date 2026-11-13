Debatte um Mietendeckel und Anti-Vergesellschaftungsgesetz der SPD

Die SPD arbeitet an Gesetzen gegen Wohnungskonzerne. Ein bundesweiter Mietendeckel soll Preise senken. Kritik an Enteignung.

Die politische Debatte über die Regulierung des deutschen Wohnungsmarktes ist angespannt und führt zu tiefgreifenden legislative Initiativen. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD) arbeitet aktuell an einem sogenannten Anti-Vergesellschaftungsgesetz. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, den wachsenden Einfluss von privaten Wohnungskonzernen auf den Mietmarkt einzudämmen und den Schutz der Mieter vor unfairen Preiserhöhungen zu stärken. Parallel dazu wird die Einführung eines bundesweiten Mietendeckel s als potenziell wirksame Alternative diskutiert.

Modell des Mietstopp und regulatorische Instrumente

Ein zentraler Vorschlag aus der politischen Diskussion sieht vor, einen mehrjährigen Mietenstopp einzuführen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Maßnahme soll dabei flexibel an die lokale Marktlage angepasst werden. In Städten mit besonders angespanntem Wohnungsmarkt soll während dieser Periode jegliche Mieterhöhung untersagt sein. In anderen Regionen ist eine jährliche Anhebung um maximal zwei Prozent vorgesehen. Dieses Konzept greift Forderungen des Bündnisses Mietenstopp auf, um zeitgleich eine wirksame gesetzliche Mietpreisregulierung zu etablieren.

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Neben dem zeitweiligen Stopp sollen bestehende rechtliche Instrumente wie der Mietspiegel deutlich verschärft werden. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass der aktuelle Mietspiegel oft nur die Mieten der letzten sechs Jahre betrachtet. In Städten wie Berlin, wo die Mieten in den vergangenen zehn Jahren um siebzig Prozent stiegen, spiegelt dies die realen Verhältnisse nicht wider. Zudem werden günstige Mieten aus dem sozialen Wohnungsbau in der Berechnung häufig nicht berücksichtigt, was zu verzerrten Werten führt.

Auswirkungen auf Preise und Mieterhöhungen

Die potenziellen Auswirkungen eines bundesweiten Mietendeckels variieren stark je nach Standort. Während Städte wie Berlin oder München aufgrund ihrer Wohnungsnotlage in den ersten Jahren von keinerlei Mieterhöhungen profitieren würden, könnten sie danach maximal zwei Prozent im Jahr zulassen. In Städten wie Hoyerswerda würden die Regeln anders wirken, da dort keine akute Wohnungsnot herrscht. Besonders drastisch wäre die Änderung bei den Angebotsmieten. Derzeit liegen diese in Berlin bei durchschnittlich 16,50 Euro. Nach dem vorgestellten Modell würden sie auf 8,50 Euro sinken, was eine massive Entlastung für die Mieter darstellen würde.

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Durchschnittliche Inflation im Euroraum lag in jüngeren Perioden bei vier Prozent. Ein Mietendeckel würde diese Entwicklung jedoch stoppend unterbrechen. Befürworter argumentieren, dass die aktuellen hohen Mieten für Mieter bereits einer schleichenden Enteignung gleichkämen, da ein immer größerer Teil des Lohns oder der Rente für die Wohnung aufgewendet werden muss. Dies stellt die Kritik an einer Enteignung der Vermieter in den Schatten.

Sanierungskosten und gemeinnütziger Wohnungsbau

Eine häufige Frage lautet, wie Sanierungsmaßnahmen finanziert werden sollen, ohne die Mieten zu erhöhen. Ohne einen Mietendeckel werden ohnehin nicht genug Wohnungen saniert, um die Klimaziele zu erreichen. Die Lösung liegt in einer stärkeren öffentlichen Förderung, um höhere Sanierungsquoten zu erreichen. Die Warmmiete darf dadurch nicht steigen. Das System der Modernisierungsumlage wird als Einladung zu dauerhaften Mieterhöhungen kritisiert. Beispiele aus Wien zeigen, dass eine warmmietenneutrale Sanierung im gemeinnützigen Wohnungsbau möglich ist.

Um zu verhindern, dass Vermieter ihre Wohnungen bei künstlich niedrigen Preisen verkaufen, sind zusätzliche Maßnahmen notwendig. Das Umwandlungsverbot in Milieuschutzgebieten begrenzt bereits die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Dennoch bleibt das Angebot in begehrten Städten knapp. Zur Bekämpfung von Schwarzvermietungen sind schärfere Kontrollen und Sanktionen nötig. Berlins Ansätze mit dem Mietenkataster und der Mietpreisprüfstelle gelten als Vorbild, die bundesweit nachgeahmt werden sollten.

Finanzierung und Investitionsbedarf

Laut dem Pestel-Institut fehlen in Deutschland rund 1,4 Millionen Wohnungen. Um diese Lücke zu schließen, fordern die Initiatoren ein Investitionsprogramm des Bundes von 25 Milliarden Euro jährlich. Derzeit werden etwa fünf Milliarden Euro jährlich für Wohngeld ausgegeben, was direkt an Konzerne wie Vonovia fließt. Langfristig erscheinen ein Mietendeckel und Investitionen in den gemeinnützigen Wohnungsbau als sinnvoller. Zusätzlich wird eine Vermögenssteuer und eine Reform der Erbschaftssteuer gefordert, um die Einnahmenseite zu konsolidieren und Reiche stärker zu belasten.