Die Spitze des FC Bayern hat eine Debatte über Jamal Musiala losgetreten, Joshua Kimmich äußerte darüber nun Unverständnis.

Die Spitze des FC Bayern hat eine Debatte über Jamal Musiala losgetreten, Joshua Kimmich äußerte darüber nun Unverständnis.

"Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um was es geht, und größer als die Spieler, aber nicht größer als der Mensch. Das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like""Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie man das in der Öffentlichkeit kommuniziert. Es darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird""Das ist etwas, das in der Form so nicht passieren darf und für mich völlig unverständlich ist.

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"Die Worte Kimmichs sind eine Bezugnahme auf das Vorgehen der Chefetage beim FC Bayern. Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen und maßgeblich das Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hatten zuvor eine öffentliche Debatte um Musialas Gesundheitszustand wegen seiner neurologischen Erkrankung und mögliche Nachverhandlungen bei dessen Vertragsinhalten angezettelt. Rummenigge hatte nach dem Spiel der Bayern am Freitag gegen den 1.