Hitzige öffentliche Diskussionen, harte Vorwürfe zwischen Vereinen und Verbänden - und sogar die Rückkehr der Tennisball-Proteste? Der Streit um die geplante Regionalliga-Reform spitzt sich zu. Es droht eine Eskalation mit weitreichenden Folgen.

Hitzige öffentliche Diskussionen, harte Vorwürfe zwischen Vereinen und Verbänden - und sogar die Rückkehr der Tennisball-Proteste? Der Streit um die geplante Regionalliga-Reform spitzt sich zu.

Es droht eine Eskalation mit weitreichenden Folgen. Der Streit um die Regionalliga-Reform spitzt sich gut drei Wochen vor dem Showdown beim Außerordentlichen DFB-Bundestag gewaltig zu. Die Anhänger des Kompassmodells machen öffentlich mobil, die Gegenseite wirbt intensiv für eine Aufstockung der 3. Liga.

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Längst schwelt die Furcht vor dem Super-GAU. Denn sollte es für keine der beiden Varianten am 18. Dezember die wohl nötige Zweidrittelmehrheit geben, würde der Status quo weiterbestehen. Das Hauptziel aller Beteiligten der Initiative "Meister müssen aufsteigen" wäre gnadenlos verfehlt.