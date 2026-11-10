Debatte um Russlands Eishockey-Team bei Heim-WM 2027

AfD und Linke fordern Teilhabung Russlands bei der WM 2027, während die Bundesregierung dies ablehnt. Hintergrund ist ein Gerichtsurteil und diplomatischer Druck.

Die Frage nach der Teilnahme russischer Sportler an der Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland im Jahr 2027 hat in der Politik zu einer deutlichen Spaltung geführt. Während führende Politiker der AfD und von Die Linke die Rückkehr Russland s in den internationalen Sport fordern, stellt sich die Bundesregierung mit scharfen Worten dagegen. Der Konflikt eskaliert, da Deutschland als Ausrichter im Fokus steht und sich zwischen völkerrechtlichen Urteilen, diplomatischem Druck und innerparteilichen Positionen bewegt.

AfD und Linke plädieren für Normalisierung

Jörn König, der sportpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, hat der Nachrichtenredaktion ZDFheute.de klar mitgeteilt, dass seine Partei die Rückkehr zur Normalität im Sport befürwortet. König verurteilt zwar den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, argumentiert jedoch, dass auch die USA historisch gesehen nicht von internationalen Turnieren ausgeschlossen worden seien, obwohl sie ihrer Ansicht nach völkerrechtswidrige Kriege geführt hätten. Für König ist die Erteilung von Visa für russische Sportler ein selbstverständlicher Schritt in Richtung sportlicher Neutralität. Christian Görke, der Sportpolitiker der Partei Die Linke, teilt diese Einschätzung. Er betonte, dass man sich der bedauerlichen Realität nicht länger verschließen dürfe, da russische Athleten bereits in vielen anderen Disziplinen wieder am Start sind. Görke forderte die Politik auf, das Urteil des Court of Arbitration for Sport (CAS) anzuerkennen und nicht gegen die Rechtsprechung zu verstoßen.

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Rechtliche Grundlage durch CAS-Urteil

Der Kern des Streits liegt in der jüngsten Entscheidung des Court of Arbitration for Sport (CAS), die den russischen und belarussischen Sportverbänden die Teilnahme an internationalen Wettbewerben wieder ermöglicht. Diese Entscheidung erlaubt es russischen Mannschaften, erneut an Junioren-, U18- sowie Frauen- und Männer-Weltmeisterschaften teilzunehmen. Dies hat direkte Konsequenzen für Deutschland, da die Eishockey-WM vom 14. bis zum 30. Mai 2027 auf deutschem Boden stattfindet. Die Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) ist bemüht, das Urteil des CAS umzusetzen, sucht jedoch parallel zu den nationalen Verbänden Gespräche, um eine Lösung zu finden. Ein möglicher Kompromiss, der derzeit diskutiert wird, besteht darin, Russland diplomatisch zu einem freiwilligen Verzicht auf die Austragung oder Teilnahme zu bewegen, um Konflikte mit anderen Nationen zu vermeiden.

Position der Bundesregierung und DEB

Die Bundesregierung positioniert sich deutlich gegen eine Beteiligung Russlands unter den aktuellen Umständen. Eine Sprecherin des Sport-Staatsministers Ronald Rauhe erklärte gegenüber ZDFheute.de, dass eine Teilnahme aus sportlichen und wirtschaftlichen Gründen die Ausrichtung der Veranstaltung faktisch unmöglich machen würde. Rauhe (45) betont, dass die Bundesregierung und der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) in einem engen Austausch stehen, um die Interessen Deutschlands zu wahren. Deutschland setzt zudem auf eine restriktive Visumpolitik gegenüber russischen Staatsbürgern, um die logistische und politische Belastung für die Austragung zu minimieren. Diese harte Linie steht im krassen Widerspruch zu den Forderungen der Oppositionsparteien AfD und Linke.

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Diplomatische Boykottdrohungen und internationale Folgen

Neben der innerdeutschen Debatte wächst der internationale Druck auf die IIHF und Deutschland. Länder wie der aktuelle Weltmeister Finnland haben angekündigt, nicht an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, falls russische Mannschaften dabei sind. Diese Boykottdrohungen gefährden die sportliche Integrität und die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Turniers. Auf globaler Ebene zeigt Kanada bereits einen härteren Kurs. Der kanadische Premierminister Mark Carney (61) hat für die U20-Weltmeisterschaft signalisiert, dass er einer russischen Auswahl keine Visa erteilen wird. Diese unterschiedlichen nationalen Politiken erschweren die Koordinierung einer internationalen Sportveranstaltung und stellen die Ausrichter vor immense Herausforderungen.

Konsequenzen für die WM-Ausrichtung 2027

Die anhaltende Uneinigkeit zwischen deutscher Politik, dem Sportverband DEB und internationalen Gremien führt zu einer unklaren Lage für die Eishockey-WM 2027. Während die AfD und Die Linke auf völkerrechtliche Urteile und sportliche Neutralität pochen, verweist die Regierung auf die Sicherheits- und Wirtschaftslage. Die IIHF steht unter Druck, eine Lösung zu finden, die das CAS-Urteil respektiert, ohne die Teilnahmebereitschaft anderer Nationen zu gefährden. Sollte Russland nicht auf die Teilnahme verzichten, drohen massive finanzielle Einbußen und ein politisches Tauziehen, das die Sportart Eishockey nachhaltig belasten könnte. Die nächsten diplomatischen Gespräche werden entscheidend sein, um zu klären, ob die Veranstaltung unter den aktuellen geopolitischen Bedingungen überhaupt stattfinden kann.