Debatte um Schiedsrichter-Leistung: Drei Platzverweise im Eröffnungsspiel der Frauen-WM

Wilton Pereira Sampaio stellte im Spiel Mexiko gegen Südafrika mit drei roten Karten einen Rekord auf. Experte Patrick Ittrich kritisiert vor allem die Kommunikation des brasilianischen Schiedsrichters bei der Ansage der VAR-Entscheidung. Die Diskussion wirft Fragen zur internationalen Schiedsrichter-Schulung auf.

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen hat noch nicht einmal einen Tag hinter sich, da wird bereits intensiv über Schiedsrichter -Entscheidungen diskutiert. Im Mittelpunkt der Kritik steht der Brasilianer Wilton Pereira Sampaio (44), der im Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) mit drei Platzverweisen einen neuen Rekord aufstellte.

Noch nie gab es so viele rote Karten bei einem Eröffnungsspiel einer WM. Die Leistung des Unparteiischen wurde von Patrick Ittrich (47), Schiedsrichter-Experte bei MagentaTV, analysiert. Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter, der erst vor wenigen Wochen seine Karriere beendete, bewertete die erste und dritte rote Karte als korrekt. Die erste gegen Südafrikas Yaya Sithole und die dritte gegen Mexikos Cesar Montes waren aus seiner Sicht nachvollziehbar.

Allerdings gestaltete sich die zweite Hinausstellung als komplizierter. Die Situation zwischen Themba Zwane und Roberto Alvarado hatte der 44-Jährige während des Spiels nicht wahrgenommen. Erst der Video Assistant Referee (VAR) machte ihn auf den Schlag ins Gesicht aufmerksam. Anschließend musste Sampaio die Entscheidung, wie mittlerweile üblich, über die Stadionmikrofone verkünden.

Hier begann das eigentliche Unheil. Der Brasilianer wirkte im Englischen holprig und unsicher, seine Ansage war schwer verständlich. Ittrich zeigte Mitgefühl mit seinem Kollegen: 'Da muss man so deutlich sein, das geht besser. Das ist wirklich schwierig.

Ich weiß nicht, ob es in Brasilien ein Announcement gibt. Das müssten wir vielleicht noch mal feststellen. Dann macht er das natürlich in Brasilien auf Portugiesisch und hier muss er es auf Englisch machen.

' Ittrich sieht hier aber auch die Fifa in der Verantwortung. 'Wir haben in Deutschland einen Dreischritt, dass wir sagen: Überprüft wurde; nach Ansicht der Bilder; finale Entscheidung. Damit wir immer das Gleiche sagen und wir uns nicht verhaspeln.

' Beim Brasilianer merke man, er wisse gar nicht, was er sagen solle. Ittrichs Fazit fiel deutlich aus: 'Das war der größte Fehler! Und dann merkt man auch, ab da geht es bergab. Das merkst du als Schiedsrichter und dann wirst du nervös.

Das war der Knackpunkt für ihn.

' Bereits dieser Moment könnte das Ende der Weltmeisterschaft für den Schiedsrichter bedeuten. Ob Wilton Pereira Sampaio noch ein zweites Spiel bekommt, bezweifelt Ittrich: 'Das ist in der Tat schwierig, weil man nie in die Köpfe der Schiri-Ansetzer schauen kann.

' Die Diskussion um die Leistung des Unparteiischen zeigt einmal mehr, wie sehr die Kommunikation und die Entscheidungen der Schiedsrichter im modernen Fußball unter Beobachtung stehen. Die Einführung des VAR sollte Klarheit schaffen, doch bei der Umsetzung hapert es oft an der sprachlichen und inhaltlichen Präzision. Insbesondere bei internationalen Turnieren, wo nicht alle Schiedsrichter die englische Sprache perfekt beherrschen, können Missverständnisse die Spielleitung beeinträchtigen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Fifa Konsequenzen ziehen wird und wie sich die Schiedsrichter-Ansetzungen für die weiteren Spiele entwickeln. Die Debatte um die drei roten Karten wird sicherlich noch einige Tage anhalten, zumal diese Entscheidungen auch die Taktik und den Spielverlauf der betroffenen Mannschaften beeinflussen. Mexiko gewann zwar deutlich, doch die harte Gangart des Schiedsrichters könnte in zukünftigen Partien für Diskussionsstoff sorgen.

Insbesondere die Kommunikation über die Stadionmikrofone scheint ein Schwachpunkt zu sein, der dringend behoben werden muss, um die Transparenz und Akzeptanz der Entscheidungen zu erhöhen





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