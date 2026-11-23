Alexander Zverev verpasst die Krönung seiner Saison in Turin. Die Debatte um seinen Status als Nummer eins der Welt nimmt damit wieder Fahrt auf.

Alexander Zverev verpasst die Krönung seiner Saison in Turin. Die Debatte um seinen Status als Nummer eins der Welt nimmt damit wieder Fahrt auf. Alexander Zverev konnte schnell wieder lächeln.

Beim Foto mit Turins Fußball-Promis Alessandro Del Piero und Paul Pogba grinste der deutsche Tennisstar breit in die Kamera, bei der Pressekonferenz nach der bitteren Finalpleite gegen Carlos Alcaraz war er dann zu Scherzen aufgelegt.

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„Willst du mein Trainer sein, oder wie? “, rief er einem italienischen Journalisten zu, der seine Aufschlagstatistiken detailliert dokumentiert hatte. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

Doch als sein Status als Nummer eins der Welt zur Sprache kam, wurde Zverev plötzlich bitterernst.

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„Wenn jemand der Meinung ist, dass ich es nicht verdient habe, kann er diese Meinung gerne haben – aber sie interessiert mich nicht“, betonte Zverev vor der Weiterreise zum Davis Cup nach Bologna. Er habe von allen Spielern „die beste Saison“ gehabt und eines der „mental stärksten Jahre jemals“ gezeigt, klopfte sich der 29-Jährige selbst auf die Schulter. Nur die Krönung bei den ATP Finals blieb am Sonntag aus. Und das ruft natürlich die Kritiker auf den Plan.

Denn die Statistiken lügen nicht. Gegen Spaniens Tenniskünstler Alcaraz und den derzeit verletzten Jannik Sinner hat er seit über zwei Jahren kein Spiel gewonnen. Die Bilanz in dieser Phase gegen die beiden Ausnahmekönner: 0:12.

„Genau das Falsche ist passiert“, sagte auch Tennis-Ikone Boris Becker auf die Debatte angesprochen bei Sky. „Aber der neue Zverev geht in den Hundekampf. Er zeigt wirklich, dass er sein Herz auf dem Platz lassen will“, lobte Becker. Den Vorwurf, dass sein Sprung auf den Tennis-Thron von den langwierigen Verletzungen von Alcaraz und Sinner begünstigt wurde, wird Zverev aber so schnell nicht los.

Das will sich der zweimalige Grand-Slam-Sieger aber nicht gefallen lassen. Er habe seine Chancen, vor allem bei den US Open in New York, „sehr souverän genutzt“, sagte Zverev, dafür müsse er sich „selbst ein bisschen Credit geben“. Und: „Jeder hatte dieselbe Chance.

“ Bei allen großen Turnieren stand Zverev in dieser Saison mindestens im Halbfinale – und bei seinen Major-Triumphen in Paris und New York schlug zumindest jeweils einer der Dominatoren ebenfalls auf. Im Finale von Turin bekam Zverev von Alcaraz beim 2:6, 6:7 aber phasenweise die Grenzen aufgezeigt. Aufgrund einer Knöchelblessur konnte der Hamburger nicht wie gewohnt aufschlagen, angesichts dieser Umstände sei er „stolz“ auf sich, „wie ich gespielt und gekämpft“ habe.

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In einem herausragenden Turnier hatte Zverev bis zum Endspiel nicht einmal seinen Aufschlag abgegeben, von Alcaraz wurde er dann im ersten Satz gleich dreimal gebreakt. Der Spanier wird den Deutschen und dessen Platz an der Spitze des Rankings in der neuen Saison jagen, Alcaraz beendete sein Jahr mit 14 Erfolgen und drei Turniersiegen in Folge. Er sprang seinem Kontrahenten in der schwelenden Debatte dennoch zur Seite.

„Die Nummer eins ist Sascha. Er hat es wirklich verdient“, sagte Alcaraz. Das kann Zverev vor dem Urlaub auf den Malediven noch in Bologna beweisen. Mit der deutschen Auswahl peilt er dort den ersten Davis-Cup-Triumph seit 1993 an.

Für seinen Knöchel brauche er dabei „ein paar Tage frei“ und „sehr viel Behandlung“, sagte Zverev. Und vielleicht bekommt er die schnelle Chance auf eine Revanche. Denn Deutschland trifft im Viertelfinale am Donnerstag auf Großbritannien, in einem möglichen Halbfinale könnte wie im Vorjahr Spanien warten – und damit ein neuerliches Duell mit Alcaraz. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert.

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