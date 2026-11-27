Po­li­ti­ke­r*in­nen machen im Bundestag keine Politik, sondern PR. Warum sind sie dort nicht ideenreicher?

Po­li­ti­ke­r*in­nen machen im Bundestag keine Politik, sondern PR. Warum sind sie dort nicht ideenreicher?b und an kann es gute Unterhaltung sein, die Sitzungen des Deutschen Bundestags live zu verfolgen.

Auch im Wissen darum, dass dort Politik nicht gemacht, aber der Öffentlichkeit verkauft wird. Das war schon so, bevor Abgeordnete damit begannen, Ausschnitte ihrer Redebeiträge auf Social Media zu teilen – damals ging es eben darum, mit ein oder zwei Sätzen in die „Tagesschau“ zu kommen.zeigen auf: Es ist eine grundlegende Neuordnung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, geopolitischer und ökologischer Realitäten im Gange – und all dem läuft der politische Diskurs hinterher.

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Wer den Kanzler Friedrich Merz von der Union bei der Generaldebatte am Mittwoch gesehen hat, hat einen Redner erlebt, der um Verständnis fleht, als wolle er für seine Politik wenigstens noch das Urteil erbetteln, er habe sich stets bemüht. Ganz anders ist das bei der Opposition. Breitbeinig und mit dem Nimbus, ihm gehöre die Zukunft, tritt AfD-Chef Tino Chrupalla auf.