Debbe Dunning als Heidi: Comeback in Shifting Gears und Rückblick auf Karriere

Debbe Dunning, bekannt als Heidi aus Hör mal, wer da hämmert, kehrte nach 18 Jahren ins Schauspielgeschäft zurück. Lesen Sie mehr über ihr Comeback und ihre neue Serie.

Debbe Dunning, die den Fans durch ihre Rolle der Heidi in der Kult-Sitcom Hör mal wer da hämmert seit den Neunzigern ein Begriff ist, ist nach einer langen Pause wieder als Schauspielerin in Erscheinung getreten. Das historische Ereignis fand im Jahr 2025 statt und markierte ihr Comeback vor der Kamera nach einer Zwangspause von achtzehn Jahren. Dabei stand sie nicht nur allein im Mittelpunkt, sondern hatte auch die besondere Ehre, ein emotionales Wiedersehen mit ihren ehemaligen Serienkollegen zu feiern. Gemeinsam mit den Stars Tim Allen, Richard Karn und Patricia Richardson drehte sie für die zweite Staffel der Serie Shifting Gears.

Rolle der Heidi und Nachfolgerin

In den Jahren von 1993 bis 1999 verkörperte Dunning die sympathische und immer positive Assistentin Heidi Keppert in der fiktiven Heimwerkersendung Tool Time. Diese Figur unterstützte die Charaktere Tim Taylor und Al Borland bei ihren zahlreichen Projekten. Ihre Ankunft in der Serie geschah als Ersatz für Pamela Anderson, die ursprünglich die Rolle der Assistentin Lisa spielte. Anderson entschied sich jedoch später für eine größere Rolle in der Serie Baywatch, wodurch der Weg für Dunning frei wurde. Diese Rolle prägte das Bild der Sitcom maßgeblich und machte Dunning zu einem der bekanntesten Gesichter dieser Kult-Serie.

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Privatleben und Scheidung

Nach dem Ende der ursprünglichen Serie setzte Dunning ihre Karriere in den folgenden Jahren fort. Bis zum Jahr 2007 war sie noch in der Serie Wicked Wicked Games zu sehen, bevor sie ihre Schauspielkarriere vorerst beendet hat. Sie zog sich weitestgehend aus dem Rampenlicht zurück und konzentrierte sich stattdessen verstärkt auf ihr Familienleben. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit dem Volleyball-Olympiasieger Steve Timmons verheiratet. Aus dieser Ehe gingen drei gemeinsame Kinder hervor, die einen zentralen Teil ihres Lebens darstellten. Das Ehepaar entschied sich im Jahr 2018 für eine Scheidung, was ein neues Kapitel in ihrem Leben einleitete.

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Return als Moderatorin

Kurz vor ihrer Scheidung, im Jahr 2017, kehrte Dunning auf eine andere Weise ins Fernsehen zurück. Sie trat jedoch nicht als Schauspielerin auf, sondern übernahm die Rolle der Gastgeberin für ihr eigenes TV-Format mit dem Titel Debbe Dunning's Dude Ranch Roundup. In dieser Sendung reiste sie quer durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Ihr Fokus lag dabei darauf, verschiedene Ranches vorzustellen, auf denen Urlauber die Möglichkeit hatten, das Leben im Wilden Westen hautnah zu erleben. Dieses Projekt zeigte ein neues, abenteuerlustiges Gesicht der ehemaligen Sitcom-Schauspielerin.

Überraschendes Comeback 2025

Das Jahr 2025 markierte nun den endgültigen Rückkehr in das Schauspielgeschäft nach fast zwei Jahrzehnten Abwesenheit. Für Fans der Serie Hör mal wer da hämmert war dies ein sehr nostalgisches Reunion-Ereignis, da die Hauptdarsteller wieder gemeinsam vor der Kamera standen. Dunning teilt inzwischen regelmäßig Einblicke in ihren aktuellen Alltag, ihre Familie und ihre sportlichen Hobbys auf ihrer Instagram-Seite. Damit hält sie ihre Fans und Unterstützer ständig auf dem neuesten Stand über ihr aktuelles Leben. Es ist jedoch noch unklar, ob sie nach ihrem Auftritt in Shifting Gears in Zukunft wieder häufiger vor der Kamera stehen wird.