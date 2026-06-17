Debütant im Einsatz: Schiedsrichter Benitez leitet WM-Partie

Der Schiedsrichter Benitez wird bei der WM 2026 sein erstes Spiel leiten. Er wird von seinen Landsleuten Eduardo Cardozo und Milciades Saldivar unterstützt. Die Video-Assistenten wurden der Weltverband nicht bekannt.

Wenn Deutschland bei der WM 2026 auf die Elfenbeinküste trifft, kommt es zu einem Debüt. Der Schiedsrichter darf seine erste WM-Partie leiten. Der in Asuncion geborene Benitez ist seit 2019 auf der FIFA-Liste.

Er war 2024 bei der Copa America im Einsatz. Als Vierter Offizieller ist Khalid Alturais (Saudi-Arabien) im Einsatz. Die Video-Assistenten wurden der Weltverband nicht bekannt. Benitez wird von seinen Landsleuten Eduardo Cardozo und Milciades Saldivar an den Seitenlinien unterstützt.

Der 43 Jahre alte Benitez hat keine Mühe bei der Leitung der Partie gegen Curacao (7:1). Bei der WM-Rekordtorschützen hat Lionel Messi Geschichte geschrieben und mit Miroslav Klose gleichgezogen. Die Top 20 der besten WM-Torschützen wird nun neu gestellt





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