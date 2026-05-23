Debütdebakel: Deutschland verliert überraschend 6:2 gegen Österreich

Die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verlor vorzeitig gegen Österreich und ist möglicherweise bereits in der zweiten WM-Runde ausgestoßen. Deutschland sah sich zuletzt in Ungarn erfolgreich und konnte seine erste Niederlage einstecken.

Nachdem Deutschland das Turnier noch gar nicht begonnen hatte, siegten Ungarn und Österreich mit jeweils 6:2. Dies würde bedeuten, dass Deutschland bereits in der zweiten Runde ausgeschieden ist.

Dies würde die Chancen für die Heim-WM 2027 in Deutschland verringern. Deutschland sah sich zuletzt in Ungarn erfolgreich und konnte seine erste Niederlage einstecken. Österreich hat sich in den letzten Jahren qualitativ verbessert, während Deutschland stagniert hat. Diese Herausforderer aus Österreich könnten Deutschland in nächster Zeit aufs Spiel bringen





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