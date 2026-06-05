'Decade Of The Dead': Neuer Zombie-Film mit paradiesischem Schauplatz

Der neueste Beitrag zum Untoten-Sujet heißt 'Decade Of The Dead'. Besonders an dem von der FSK nur für Erwachsene freigegebenen Reißer ist sein paradiesisch anmutender Schauplatz. Hier ist der Trailer: 'Dead Season'. Laut dem deutschen Vertrieb Lighthouse Home Entertainment ist das Ganze aber eine für sich allein stehende Fortsetzung, die nur sehr lose das Szenario des Erstwerks weiterspinnen soll. Figuren aus 'In A World ... - Die Macht der Stimme' tauchen in beiden Filmen auf. Was Sinn ergibt, denn die Story von 'Decade Of The Dead' ist zehn Jahre nach der des Vorgängers angesiedelt und spielt auf derselben Insel.

Olivers Opa schmuggelte ihn als Achtjährigen ins Programmkino zu 'Das Pendel des Todes'. Geschadet zu haben, scheint es nicht - er erschreckt sich weiterhin gern.

Zombie-Action und kein Ende! Der neueste Beitrag zum Untoten-Sujet heißt 'Decade Of The Dead'. Besonders an dem von der FSK nur für Erwachsene freigegebenen Reißer ist sein paradiesisch anmutender Schauplatz. Hier ist der Trailer: 'Dead Season'.

Laut dem deutschen Vertrieb Lighthouse Home Entertainment ist das Ganze aber eine für sich allein stehende Fortsetzung, die nur sehr lose das Szenario des Erstwerks weiterspinnen soll. Figuren aus 'In A World ... - Die Macht der Stimme' tauchen in beiden Filmen auf. Was Sinn ergibt, denn die Story von 'Decade Of The Dead' ist zehn Jahre nach der des Vorgängers angesiedelt und spielt auf derselben Insel.

Allzu viele Menschen überleben auf einem so begrenzten Territorium sicher nicht eine solche Zeitspanne inmitten einer von Zombies überrannten Welt, oder? Hierzulande erscheint 'Decade Of The Dead' nun am 28. August 2026 auf Blu-ray und DVD. Während 'The Running Dead' noch in Südkalifornien gefilmt wurde, stand Adam Deyoe dieses Mal ein echtes Eiland zur Verfügung.

Der Regisseur drehte 'Decade Of The Dead' komplett auf Oʻahu, der drittgrößten Insel des hawaiianischen Archipels. Wenn ihr zu den Millionen von 'Lost'-Fans zählt, habt ihr im Trailer bestimmt die charakteristischen Berge erkannt, die bereits bei der vielleicht kultigsten Mystery-Serie der 2000er als Kulisse dienten. Wenn ihr Lust habt, euch vor 'Decade Of The Dead' noch den Vorgängerfilm anzuschauen, geht das bisher lediglich auf (3D-)Blu-ray und DVD: 'The Running Dead'





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