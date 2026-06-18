Arsenal-Star Declan Rice muss bei WM-Auftakt ausgewechselt werden und sorgt für Sorgen bei den Three Lions.

Arsenal-Star Declan Rice muss bei WM-Auftakt ausgewechselt werden und sorgt für Sorgen bei den Three Lions . Nationaltrainer Thomas Tuchel kann keine Entwarnung geben und lässt die mögliche Verletzung offen.

Für England wäre ein Ausfall von Rice ein herber Rückschlag, da er zu den wichtigsten Spielern im Team gehört und im Zentrum praktisch gesetzt ist. Trotz der Sorgen feierte England einen gelungenen Turnierstart mit einem 4:2 gegen Kroatien, unter anderem durch einen Doppelpack von Star Harry Kane. Als nächster Gegner wartet nun Ghana auf die Three Lions. Bis dahin hoffen die Engländer auf positive Nachrichten bei ihrem Strippenzieher im Mittelfeld.

Declan Rice hatte zuvor eine starke Leistung gezeigt und unter anderem die Ecke zum zweiten Treffer von Harry Kane vorbereitet. Während der Übertragung wurde spekuliert, dass der Arsenal-Star beim Verlassen des Platzes leicht gehumpelt habe. Wie schwer die mögliche Verletzung tatsächlich ist, blieb zunächst offen. Tuchel wollte sich nicht festlegen und verwies stattdessen auf die hohe Belastung beim WM-Auftakt.

Für England wäre ein Ausfall von Rice ein herber Rückschlag. Der Mittelfeldspieler gehört zu den wichtigsten Spielern im Team des deutschen Trainers und ist im Zentrum praktisch gesetzt. Trotz der Sorgen feierte England einen gelungenen Turnierstart. Nach dem 4:2 gegen Kroatien, unter anderem durch einen Doppelpack von Star Harry Kane, wartet nun Ghana (Dienstag 22 Uhr) als nächster Gegner auf die Three Lions.

Bis dahin hoffen die Engländer auf positive Nachrichten bei ihrem Strippenzieher im Mittelfeld





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