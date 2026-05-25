Decline in UN Peacekeeping: A Growing Lapse in International Peace Operations

The UN peacekeeping budget is facing a significant shortfall, with the US owing billions in membership fees. This has led to a decline in international peace operations, with fewer funds, fewer missions, and shrinking troop numbers. The number of UN peacekeeping personnel and other peace operation forces has dropped to the lowest level since at least 25 years. The number of international peace missions in 34 countries or regions has decreased by three since 2024. The reasons for this decline are attributed to a perfect storm of financial, political, and geopolitical factors. The financial gap of two billion dollars in the summer of 2025 led to the suspension of important contributions from key donors. The UN had to cut personnel to make up for the shortfall.

Im Friedens-Budget der UN klafft eine gigantische Lücke. Allein die USA schulden Milliarden an Mitgliedsbeiträgen. Für die internationalen Friedensmissionen hat das laut Forschern dramatische Folgen.

Blauhelme sollen Frieden sichern, wo Konflikte eskalieren. Doch um internationale Friedensmissionen ist es immer schlechter bestellt. Das Geld wird knapper, die Einsätze weniger, die Truppen schrumpfen. Eine Analyse Stockholmer Friedensforscher zeigt: Während Kriege und Spannungen weltweit wachsen, droht der gemeinsame Einsatz für den Frieden schleichend zu zerfallen.

Instituts fiel die Zahl der UN-Blauhelme und anderer Einsatzkräfte bei Friedensoperationen 2025 auf den niedrigsten Stand seit mindestens 25 Jahren. Ende Dezember betrug deren Zahl demnach 78.633. Das sind nach Angaben der Forscher 49 Prozent weniger als noch vor zehn Jahren. Insgesamt 58 internationale Friedensmissionen in 34 Ländern oder Gebieten gab es im vergangenen Jahr - drei weniger als 2024.

"Wenn die Entwicklung so weitergeht, könnte es zu einer dramatischen Schwächung der multilateralen Konfliktbewältigung und einer fast vollständigen Marginalisierung von Institutionen wie den Vereinten Nationen kommen", sagte Jaïr van der Lijn, Leiter des Sipri-Programms für Friedensoperationen. Die Gründe für den Rückgang laut dem Friedensforscher: ein "perfekter Sturm" aus finanziellen, politischen und geopolitischen Faktoren. Großen Einfluss hatte eine Finanzierungslücke von zwei Milliarden, die im Sommer 2025 bei den UN-Friedensmissionen klaffte.

Wichtige Geldgeber hatten ihre Zusagen laut Sipri nicht rechtzeitig oder vollständig erfüllt. Die Vereinten Nationen mussten daraufhin beim Personal sparen. Erst Ende Januar 2026 warnte UN-Generalsekretär António Guterres erneut vor einem finanziellen Kollaps der Vereinten Nationen. Die USA sind gespalten wie nie.

Das stern-Team vor Ort informiert Sie im Newsletter über die wichtigsten Entwicklungen und gibt Einblicke, wie Amerikanerinnen und Amerikaner wirklich auf ihr Land schauen. Sipri-Forscher Jaïr van der Lijn warnte vor den langfristigen Konsequenzen des Rückgangs von Friedenssicherungseinsätzen.

"Die Folge dürften mehr Konflikte sein, und diese Konflikte werden wahrscheinlich noch schwerwiegendere Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung haben, da Staaten seit langem etablierte Normen aufgeben", sagte van der Lijn laut Mitteilung. Unter dem Austritt seines Landes aus vielen UN-Organisationen leidet auch das Vertrauen in die Arbeit der Vereinten Nationen. Im UN-Sicherheitsrat hätten harte Forderungen und Vetodrohungen der ständigen Mitglieder die Entscheidungen über die Verlängerung von Mandaten für Einsätze erschwert.

Ein Beispiel dafür ist die seit 1978 bestehende UN-Friedensmission Unifil im Libanon. Die sonst routinemäßige Verlängerung des Mandats scheiterte 2025 vor allem am Widerstand der USA. Gemeinsam mit Israel drängte man auf ein Ende der Mission, die nun im Dezember 2026 ausläuft. Derzeit sind nach UN-Angaben mehr als 7.500 Blauhelm-Soldaten aus rund 50 Ländern in dem Gebiet stationiert.

Israel und die USA betrachten den Einsatz aber als ineffektiv. Was auf Unifil folgt, ist derzeit noch unklar. Seit 2014 wurden nach Sipri-Angaben keine neuen UN-geführten Friedenssicherungseinsätze mehr beschlossen. Stattdessen entstanden regionale Initiativen.

Auch diese hätten jedoch mit Finanzierungsproblemen und schwierigen Entscheidungsprozessen wegen geopolitische Rivalitäten zu kämpfen – beispielsweise im Sudan und in der Ukraine. Der Rückgang der UN-Missionen hinterlasse deshalb eine "wachsende Lücke, die alternative Modelle nicht füllen können"





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