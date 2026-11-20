Barças Sportdirektor Deco bestätigt, dass der verpasste Transfer von Luis Díaz zu Bayern München seine größte Bedauern ist, während der Star nun unter Vincent Kompany spielt.

Barças Sportdirektor Deco hat öffentlich eingeräumt, dass der verpasste Transfer von Luis Díaz zu Bayern München sein größter Fehler in jüngster Vergangenheit war. Im Gespräch mit dem Sender Catalunya Ràdio zeigte der 49-Jährige keinen Hehl darüber, dass der Kolumbianer für ihn die prioritäre Verliererfigur des vergangenen Transfersommers darstellt. Diese Aussage markiert eine klare Wende in der öffentlichen Darstellung der Barcelona-Führung.

Offizielles Eingeständnis der Versäumnisse

Als Deco in der Sendung "Tot Costa" zur Auswahl des größten Bedauerns bezüglich verpasster Spielerziele befragt wurde, fiel seine Antwort eindeutig aus. Der Sportdirektor benannte Luis Díaz explizit als den Transfer, den er am meisten bereut, vor den Namen von Julián Álvarez vom Atlético Madrid oder Bernardo Silva vom Real Madrid. Diese klare Hierarchie der Bedauernswerte unterstreicht die Intensität der Enttäuschung im katalanischen Lager über den Ausfall des Angriffsverstaerkers.

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Die Spannungen bei den Verhandlungen waren bereits im vergangenen Sommer spürbar hoch. Deco hatte der Zeitung Mundo Deportivo damals offenbart, dass die Gespräche mit dem FC Liverpool von Beginn an extrem hart verlaufen sind. Für Barcelona war lediglich eine Leihe des kolumbianischen Nationalspielers im Spiel, doch Liverpool blockte dieses Modell konsequent ab und bestand auf einem dauerhaften Verkauf.

Detaillierte Abläufe und Vertragsmechanik

Während Barcelona an den Bedingungen scheiterte, zeigten sich die Münchner als agilere und entschlossenere Akteure. Der deutsche Rekordmeister überwies eine Transfersumme von exakt 70 Millionen Euro an den FC Liverpool, um die Rechte an Luis Díaz dauerhaft zu sichern. Mit dieser finanziellen Intervention setzten sich die Bayern erfolgreich gegen den FC Barcelona durch, der zuvor bereits im Rennen um den Spieler gewesen war.

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Der 29-jährige Offensivstar hat das ihm entgegengebrachte Vertrauen des Vereins und der Vereinsführung unmittelbar durch hohe sportliche Leistungen belohnt. Seit dem Wechsel zeigt sich Díaz als eine feste Größe im Angriff und liefert messbare Ergebnisse auf dem Platz. Seine Integration in das Team verlief reibungslos und trug maßgeblich zur sportlichen Ausrichtung des Kaders bei.

Sportliche Produktivität und aktuelle Verletzungssituation

Die Statistiken untermauern den hohen Wert von Luis Díaz für den FC Bayern. In insgesamt 62 Pflichtspielen für den Verein erzielte der 29-Jährige 31 Tore und bereitete weitere 24 Treffer für seine Mitspieler vor. Diese Zahlen belegen seine Effizienz vor dem Tor und seine wichtige Rolle in der Offensive, was die Bedauern von Deco umso nachvollziehbarer erscheinen lässt.

Derzeit steht die sportliche Weiterentwicklung von Luis Díaz jedoch auf der Probe. Trainer Vincent Kompany muss im aktuellen Spielplan auf seinen Offensiv-Star verzichten, da dieser sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal Ende Oktober verletzt hat. Bei der Begegnung mit einer Endstand von 2:2 erlitt der Angreifer einen Muskelbündelriss, der ihn vorübergehend außer Gefecht setzte.

Reha-Status und Ausblick auf das nächste Bundesliga-Spiel

Trotz der Verletzung verzeichnet der medizinische Bereich positive Entwicklungen. Luis Díaz ist bereits wieder auf dem Trainingsfeld und hat eine solide Woche hinter sich gebracht. Laut Aussagen von Trainer Vincent Kompany während der Pressekonferenz am Donnerstag geht es dem Spieler sehr gut, was Hoffnung auf ein frühes Comeback macht.

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Für das anstehende Bundesliga-Spiel am Freitagabend gegen den 1. FC Köln bleibt Luis Díaz jedoch noch außer Gefecht. Das Duell startet um 20:30 Uhr. Vincent Kompany betonte, dass die Zeit für ein Einsatz am kommenden Wochenende noch zu knapp bemessen sei. Der Trainer zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass der 29-Jährige innerhalb der nächsten sieben Tage wieder auf den Platz zurückkehren kann.