Deep Sea Minerals Corp. Plans Nasdaq Listing for SEAS (WKN: A420P7)

Deep Sea Minerals Corp. has submitted a NASDAQ listing application for SEAS (WKN: A420P7), aiming to gain access to institutional investors and expand its market presence.

Anzeige / Werbung Der Weg zu einer Nasdaq-Notierung markiert eine bewusste Kursänderung in der Entwicklung von SEAS (WKN: A420P7) - durch die Erlangung der NOAA-Substantial-Compliance und die Ausrichtung am strengen US-Regulierungsrahmen.

Verbreitet im Auftrag von: Deep Sea Minerals Corp. Dies ist mehr als ein Antrag; es ist die Umsetzung einer Strategie, die auf hochrangiger US-Expertise aus den Bereichen Verteidigung und Energie aufbaut und darauf ausgelegt ist, die Lücke zwischen aufkeimendem Potenzial und institutioneller Sichtbarkeit zu schließen. Deep Sea Minerals Corp - (WKN: A420P7) Zum Aktienprofil Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln!

Hier kostenloses Depot eröffnen Die regulatorischen Grundlagen sind gelegt, das Team ist ausgerichtet, und der Weg zur US-Börse ist nun klar markiert. Für all jene, die das Zusammentreffen von Versorgungssicherheit bei kritischen Mineralien und Tiefsee-Innovation beobachten, ist die nächste Phase dieser Geschichte die entscheidende. Das gesamte Universum der Unternehmen für Tiefsee-Mineralien, die an einer großen US-Börse notiert sind, umfasst zwei Namen: The Metals Company (NASDAQ: TMC) und Odyssey Marine Exploration (NASDAQ: OMEX). Am 29.

Mai 2026 reichte ein drittes Unternehmen den Antrag ein, sich ihnen anzuschließen. Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) stellte im Rahmen eines geplanten US-Uplistings einen Notierungsantrag beim Nasdaq Capital Market. Zwei Plätze belegt. Ein Antrag auf dem Tisch.

Investment-Highlights? Tickersymbole: WKN: A420P7 | OTCQB: DSEAF | FSE: X450 ? Nasdaq Capital Market: Notierungsantrag eingereicht am 29. Mai 2026, vorbehaltlich der Erfüllung der anfänglichen Notierungsvoraussetzungen; keine Gewähr für die Zulassung.

² ? NOAA-Substantial-Compliance: Feststellung vom 1. Juni 2026 unter dem DSHMRA; nach Auffassung des Unternehmens eines von nur drei börsennotierten oder mit einem Kapitalmarktpfad versehenen Unternehmen, die diese Hürde genommen haben. ³ ?

US-Verteidigungs-Pipeline: Antwort auf die Aufforderung des U.S. Defense Industrial Base Consortium zur Einreichung von Projektvorschlägen für verteidigungskritisches Nickel eingereicht.4 ? Saubere Struktur: ~47,8 Millionen Aktien nach dem Split im Verhältnis 2:1; jüngst überzeichnete Kapitalerhöhung über 4,22 Mio. CAD; keine Schulden; sehr geringe Verwässerung; kein Altlasten-Überhang aus Optionsscheinen (Warrants).5 ?

Führung: CEO James Deckelman (über 25 Jahre Tiefwasser-Öl und -Gas bis 3.000 Meter Tiefe); Strategieberater John G. Vonglis (ehemaliger CFO des U.S. Department of Energy).6 Die Gesellschaft, der SEAS angehören willWerfen wir einen Blick darauf, wer die beiden Nasdaq-Plätze bereits hält. The Metals Company (Marktkapitalisierung 2,6 Mrd. USD) ist der am weitesten fortgeschrittene Akteur des Sektors.

Neben einem NOAA-Substantial-Compliance-Antrag - ein Meilenstein, den auch SEAS (WKN: A420P7) anstrebt - verfügt TMC über proprietäre Technologie zur Tiefsee-Förderung, umfangreiche Daten zu Meeresbodenressourcen sowie etablierte Pilot-Verarbeitungssysteme.8 Odyssey Marine (Marktkapitalisierung 58 Mio. USD) ist die Nasdaq-Gegenpartei einer am 8. April 2026 angekündigten Fusion mit American Ocean Minerals, bewertet mit rund 1 Mrd. USD auf Pro-forma-Eigenkapitalbasis.

Geführt von Tom Albanese, dem ehemaligen CEO von Rio Tinto, verbindet diese kombinierte Plattform Tiefsee-Explorationsanlagen und eine Flotte für maritime Dienstleistungen mit umfangreichen polymetallischen Manganknollen-Konzessionen im Südpazifik. Die etablierten Anbieter repräsentieren einen operativ ausgereiften Technologieführer und eine milliardenschwere, anlagengestützte Plattform. Das ist die Vergleichsgruppe, der beizutreten SEAS (WKN: A420P7) sich beworben hat - nach genau derselben Börsenprüfung. SEAS (WKN: A420P7) befindet sich bewusst in einer früheren Phase und repräsentiert einen eigenen Abschnitt im Lebenszyklus des Sektors.

Während die etablierten Anbieter eine bestehende Infrastruktur bieten, bietet SEAS (WKN: A420P7) reines Pure-Play-Engagement auf Erdgeschoss-Niveau bei genau denselben makroökonomischen Rückenwinden. Die Chance liegt in der Entwicklung des Unternehmens - dem Einstieg auf der absolut grundlegenden Ebene, mit einem klaren Bauplan, um an der Seite der etablierten Branchenführer zu skalieren





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