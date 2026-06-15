Deep Sea Minerals erhält NOAA-Einstufung "substantial compliance" und rückt ins Zentrum des westlichen Rohstoffwettlaufs

Das Unternehmen Deep Sea Minerals Corp hat von der US-Behörde NOAA die Einstufung "substantial compliance" nach dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act erhalten. Diese Bestätigung ermöglicht dem Unternehmen eine Vorrangstellung im US-Bundesprüfverfahren für den Tiefseebergbau. Gleichzeitig verfolgt Deep Sea Minerals einen NASDAQ-Notierungsantrag und besitzt ein großes Konzessionsgebiet im Pazifik mit wertvollen Manganknollen. Die Entwicklungen positionieren das Unternehmen als möglichen Schlüsselakteur für die Sicherung kritischer Rohstoffe wie Nickel, Kobalt und Kupfer im Westen.

Deep Sea Minerals Corp. hat von der US-Behörde NOAA eine Einstufung als substantial compliance im Rahmen des Deep Seabed Hard Mineral Resources Act erhalten. Dies bedeutet eine formelle Bestätigung, dass der Antrag die Anforderungen erfüllt, um das US-Bundesprüfverfahren zu durchlaufen, und sichert dem Unternehmen eine Vorrangstellung innerhalb dieses Verfahrens.

Das Unternehmen besitzt damit nach eigenen Angaben als eines von nur drei börsennotierten Unternehmen weltweit eine solche Bestätigung. Das Konzessionsgebiet umfasst etwa 150.000 Quadratkilometer im Pazifik, wo polymetallische Manganknollen Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan enthalten, die für Batterien, Verteidigungstechnologie und moderne Industrie kritisch sind. Gleichzeitig läuft ein Antrag auf Uplisting an der NASDAQ Capital Markets, ein vorläufiger Basisprospekt wurde eingereicht, ein Aktiensplit vollzogen und ein Gebot beim Defense Industrial Base Consortium ist aktiv.

CEO Deckelman betont, dass diese Meilensteine für greifbare Fortschritte bei regulatorischen, operativen und kapitalmarktbezogenen Zielen stehen. Die Kombination aus regulatorischer Bestätigung, Börsennotierungsantrag und den laufenden kommerziellen Gesprächen positioniert das Unternehmen als potenziellen Akteur im westlichen Bestreben, die Abhängigkeit von ausländischen kritischen Rohstoffen zu verringern. Potenzielle Investoren sollten die inhärenten Risiken und den Entwicklungscharakter des Tiefseebergbausektors sorgfältig abwägen.

Die öffentlich verfügbaren Unterlagen und die Reihe von Katalysatoren bieten eine Grundlage für eine eigene Bewertung, wie stark man in diese früh erkannte Konstellation investieren möchte





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deep Sea Minerals NOAA Substantial Compliance Tiefseebergbau Manganknollen NASDQ Kritische Rohstoffe Rohstoffwettlauf USA Pacific Regulierung Uplisting

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

US-Regierung stoppt neueste KI-Modelle von Anthropic: Ist das Unternehmen selbst daran schuld?Anthropic hat mehrfach vor seinen KI-Modellen gewarnt und sich zuletzt sogar für eine Entwicklungspause ausgesprochen. Jetzt hat die US-Regierung Fable 5 und Mythos 5 gesperrt - aus Sicherheitsgründen.

Read more »

Die Gewinner und Verlierer: Ron Baron: 'SpaceX wird das größte und profitabelste Unternehmen der Welt'© Foto: DALL-EWährend Anleger nach der Zeichnung von SpaceX auf eine hohe Rendite hoffen, können Cathie Wood und Ron Baron schon kräftig jubeln. Ihre frühe Beteiligung an SpaceX beschert ihnen jetzt Milliarden-Gewinne!Nach

Read more »

Trotz Delisting: Hohe steuerfreie Dividende bei diesem Unternehmen winktUnternehmen schüttet weiterhin ohne Abzug aus

Read more »

dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom WochenendeKreise: Allianz wohl Käufer von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur NEW YORK - Allianz darf sich Kreisen zufolge Hoffnungen auf die Übernahme des Versicherungsgeschäfts des britischen Finanzkonzerns

Read more »