Deep Sea Minerals erhält "Substantial Compliance"-Feststellung der NOAA für Tiefsee-Knollenprojekt

Die Deep Sea Minerals Corp. hat eine wichtige regulatorische Bestätigung der US-Behörde NOAA erhalten, die das Unternehmen im Bereich der Tiefsee-Exploration für polymetallische Knollen voranbringt. Die Nachricht unterstreicht das Potenzial für die Sicherung kritischer Rohstoffe.

Die Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Bundesbehörde National Oceanic and Atmospheric Administration ( NOAA ) festgestellt hat, dass der Antrag des Unternehmens unter dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act ( DSHMRA ) in wesentlicher Übereinstimmung mit den geltenden US-Regulierungsanforderungen steht.

Dies wurde als "Substantial Compliance" bezeichnet. CEO James Deckelman betonte, dass dies ein bedeutender Schritt für das Unternehmen sei und das Engagement für eine verantwortungsvolle, wissenschaftlich fundierte Erschließung kritischer Rohstoffvorkommen unterstreiche. Nach Unternehmensangaben ist Deep Sea Minerals eines von nur drei börsennotierten Unternehmen, die diese Feststellung von der NOAA erhalten haben. Die Konzession des Unternehmens im Pazifischen Ozean umfasst etwa 150.000 km² und mehrere Offshore-Explorationsblöcke.

Wichtig ist, dass diese Feststellung keine Genehmigung, Lizenz oder Bewilligung darstellt. Polymetallische Knollen in diesen Gebieten enthalten kritische Rohstoffe wie Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan, die für die Elektrifizierung, Energieinfrastruktur, Verteidigung und fortschrittliche Fertigungstechnologien von zentraler Bedeutung sind. Die Deep Sea Minerals Corp. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der künftigen Versorgung mit kritischen Rohstoffen durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralassets konzentriert.

Die Strategie zielt auf die Identifizierung von Rechtsräumen und geologischen Umgebungen mit potenziellem Zugang zu polymetallischen Knollensystemen ab, die für Verteidigung, industrielle Fertigung, Infrastruktur für saubere Energien, fortschrittliche Elektronik und KI-bezogene Lieferketten relevant sind. Die Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen





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Deep Sea Minerals Corp. beantragt NASDAQ-ListingDeep Sea Minerals Corp. hat einen Antrag auf ein Senior Listing an der NASDAQ gestellt. Das kanadische Tiefsee-Explorationsunternehmen kündigte diesen strategischen Schritt in Verbindung mit einem Forward-Split und einem Shelf-Prospekt über 50 Mio. CAD an. Die Maßnahmen zielen auf eine erhöhte Sichtbarkeit und Liquidität, insbesondere bei US-Anlegern. Das Unternehmen fokussiert sich auf kritische Mineralien und arbeitet an Projekten in der Cook-Islands-EEZ sowie an einer möglichen DIBC-Auftragsvergabe. Die Genehmigung durch US-Behörden steht noch aus.

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