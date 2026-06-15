Deep Sea Minerals erreicht kritischen regulatorischen Meilenstein und strebt NASDAQ‑Notierung an

Deep Sea Minerals Corp. hat die "substantial compliance" der NOAA erhalten, den NASDAQ‑Uplisting‑Antrag gestellt und positioniert sich als Schlüsselakteur im US‑Rohstoffsicherungsprogramm für Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan.

Smart Money erkennt, dass die wirklich bedeutenden Investmentchancen entstehen, wenn man regulatorische Wendepunkte frühzeitig identifiziert. Ein solcher Wendepunkt könnte das aktuelle Projekt von Deep Sea Minerals Corp. sein, das nach eigenen Angaben den wichtigsten Meilenstein des Jahres erreicht hat.

Kurz nach der öffentlichen Ankündigung eines Antrags auf ein Uplisting an der NASDAQ Capital Market hat das Unternehmen die sogenannte "Vorrangstellung" innerhalb des US‑Bundesprüfverfahrens erhalten. Diese Position ist in der Rohstoffbranche von herausragender Bedeutung, weil die Vereinigten Staaten aktiv daran arbeiten, ihre Abhängigkeit von ausländischen kritischen Metallen - insbesondere Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan - zu reduzieren. Diese Metalle sind unverzichtbar für die Fertigung von Batterien, die Verteidigungstechnik und die moderne Industrie im Allgemeinen.

Wer die Versorgung mit diesen Rohstoffen sichert, erlangt strategische Macht und einen festen Platz an einem der wichtigsten Tische des kommenden Jahrzehnts. Deep Sea Minerals präsentiert sich nicht als ein Unternehmen, das auf Glück hofft, sondern als ein Akteur, der im Zentrum einer beispiellosen Rohstoffkrise gezielt aufgebaut wird. Der jüngste regulatorische Erfolg, die Einstufung "substantial compliance" durch die US‑National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), bestätigt, dass der Antrag alle Anforderungen für die Fortführung im Bundesprüfverfahren erfüllt.

Parallel dazu befindet sich der NASDAQ‑Notierungsantrag, der vorläufige Basisprospekt und das Gebot beim Defense Industrial Base Consortium (DIBC) in aktiven Prüfphasen. Weitere US‑Mechanismen, etwa das Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) innerhalb der amerikanischen ausschließlichen Wirtschaftszone (EEZ), werden ebenfalls beobachtet. Das Unternehmen nennt sechs zentrale Katalysatoren, die innerhalb eines klar definierten Zeitfensters wirken und ein Muster bilden, das Investoren erkennen können, bevor die breite Presse darüber berichtet.

Trotz der vielversprechenden Fortschritte betont Deep Sea Minerals, dass die Risiken des Tiefseebergbaus erheblich bleiben und Anleger den Entwicklungscharakter des Sektors sorgfältig abwägen sollten. Alle relevanten Dokumente, darunter der eingereichte NASDAQ‑Antrag, der vorläufige Basisprospekt, der vollzogene Aktiensplit und das aktive DIBC‑Gebot, sind öffentlich zugänglich. Die Berater stehen weiterhin bereit, um das Vorhaben zu unterstützen. Potenzielle Investoren erhalten damit die Möglichkeit, eigenständig zu entscheiden, ob sie von den aufgezählten Katalysatoren profitieren wollen.

Der abschließende Hinweis des Unternehmens weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen - gekennzeichnet durch Wörter wie "kann", "könnte" oder "erwartet" - auf den aktuellen Annahmen und Prognosen von Deep Sea Minerals beruhen und sich die tatsächliche Entwicklung von diesen Erwartungen unterscheiden kann





wotwitt / 🏆 52. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deep Sea Minerals NASDAQ Kritische Rohstoffe NOAA US‑Rohstoffsicherheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nasdaq: Viele reisten weit, um den SpaceX-IPO zu erlebenAuf Elon Musk warteten viele Schaulustige an der Nasdaq vergeblich. Doch trotzdem war es für viele ein historischer Tag – für die Finanzbranche und auch ganz persönlich.

Read more »

Milliarden-Deal der NASDAQ-Aktien kann kommen: US-Behörden stimmen Warner-Übernahme durch Paramount zuDie geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount hat in den USA eine wichtige Hürde genommen.

Read more »

SpaceX feiert spektakulären Börsenstart an der NASDAQ - Musk erreicht neuen MeilensteinSpaceX hat am Freitag wie von vielen Anlegern erhofft seinen Rekord-Börsengang erfolgreich absolviert.

Read more »

Deep Sea Minerals erhält NOAA-Einstufung "substantial compliance" und rückt ins Zentrum des westlichen RohstoffwettlaufsDas Unternehmen Deep Sea Minerals Corp hat von der US-Behörde NOAA die Einstufung "substantial compliance" nach dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act erhalten. Diese Bestätigung ermöglicht dem Unternehmen eine Vorrangstellung im US-Bundesprüfverfahren für den Tiefseebergbau. Gleichzeitig verfolgt Deep Sea Minerals einen NASDAQ-Notierungsantrag und besitzt ein großes Konzessionsgebiet im Pazifik mit wertvollen Manganknollen. Die Entwicklungen positionieren das Unternehmen als möglichen Schlüsselakteur für die Sicherung kritischer Rohstoffe wie Nickel, Kobalt und Kupfer im Westen.

Read more »