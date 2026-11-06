Deep Sea Minerals: Strategischer Markteintritt in den Tiefseebergbau bis 2034

Deep Sea Minerals Corp. nutzt veränderte NOAA-Vorschriften für strategischen Einstieg in den Tiefseebergbau. Analyse des 65-Mrd.-Dollar-Markts und regulatorischer Meilensteine für kritische Metalle.

Der globale Markt für Tiefseebergbau wird bis zum Jahr 2034 ein Volumen von 65,56 Milliarden US-Dollar erreichen. Deep Sea Minerals Corp. positioniert sich als Unternehmen im US-Bundesverfahren, um von diesem exponentiellen Wachstum zu profitieren. Die Anleger, die bereits vor 2022 das Lithium -Thema erkannten oder die Renaissance der Kernenergie früh sahen, erzielten Gewinne durch frühen Markteintritt. Derzeit steht der Tiefseebergbau noch ganz am Anfang seiner Entwicklungskurve, was enorme Chancen für frühe Akteure bietet.

Regulatorische Grundlagen und Marktvolumen

Der Wachstumspfad des Sektors ist durch eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von mehr als 34 % geprägt. This Metals Company (NASDAQ: TMC) demonstriert das Interesse des Marktes, da der Aktienkurs 2025 trotz fehlender Genehmigungen stieg. Die NOAA zertifizierte den kombinierten Antrag von TMC als im Wesentlichen konform, unterliegt jedoch weiteren regulatorischen Prüfungen. Diese regulatorische Unsicherheit bietet spezialisierten Firmen wie Deep Sea Minerals Corp. einen strategischen Vorsprung.

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Strategische Anpassung an neue NOAA-Vorschriften

Deep Sea Minerals Corp. startete seine Tiefseestrategie am 26. Januar 2026, fünf Tage nach Inkrafttreten der geänderten NOAA-Vorschriften. Diese Änderungen im Januar 2026 ermöglichen Unternehmen, Explorationslizenzen und Genehmigungen für die kommerzielle Gewinnung gleichzeitig zu beantragen. Die Reaktion Washingtons auf die chinesische Dominanz umfasst Executive Order 14285 und Project Vault, eine Reserve für kritische Mineralien in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar. Nickel und Kobalt stehen auf dieser Liste.

Aktive Antragstellung und juristische Strukturen

Das Unternehmen reichte eine Antwort auf die Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium für verteidigungsrelevantes Nickel ein. Bei der NOAA wurde ein Antrag auf eine Explorationslizenz in der Clarion-Clipperton-Zone gestellt. Am 17. Juli 2026 folgte ein geänderter Antrag, der nach Einschätzung des Unternehmens die ergänzenden Informationsanforderungen vollständig erfüllt. Parallel dazu gründete Deep Sea Minerals Corp. eine Tochtergesellschaft auf den Cookinseln.

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Technologische Infrastruktur und Börsenpläne

Neben juristischen Schritten investiert das Unternehmen in technische und finanzielle Infrastruktur. Ein vorläufiger Base-Shelf-Prospekt über 50 Mio. CAD wurde eingereicht, um die Notierung am Nasdaq Capital Market zu beantragen. Zudem unterzeichnete Deep Sea Minerals Corp. eine nicht bindende Absichtserklärung zur Evaluierung eines autonomen, robotergestützten Systems zur Knollensammlung. Diese Schritte sichern die operative Grundlage für zukünftige Explorationsaktivitäten.

Prognosen für Genehmigungsverfahren und Zeitpläne

Deep Sea Minerals Corp. rechnet damit, seinen Antrag auf eine Explorationslizenz auf den Cookinseln zwischen dem dritten Quartal 2026 und dem ersten Quartal 2027 einzureichen. Die NOAA könnte eine Explorationslizenz etwa im vierten Quartal 2027 erteilen, vorbehaltlich des Abschlusses aller erforderlichen regulatorischen Schritte. Diese Prognosen sind mit erheblicher Unsicherheit behaftet und garantieren keine Genehmigung.