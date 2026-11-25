Justizministerin Stefanie Hubig stellt verschärfte Gesetze gegen sexualisierte Deepfakes vor. Parallel fordert sie härtere Maßnahmen bei häuslicher Gewalt und digitaler Bedrohung von Frauen in Deutschland.

Die Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen in Deutschland steht vor neuen, dringenden Herausforderungen, bei denen Justizministerin Stefanie Hubig eine aktive Rolle spielt. Zwei Jahre nach einer kontroversen Antwort von Lisa Paus auf die Frage zur Anzeige bei gewalttätigen Partnern, hat sich die politische Landschaft verschoben. Während damals Zögern erkennbar war, setzt sich Hubig nun für entschlossene rechtliche und präventive Maßnahmen ein, um Frauen vor körperlicher und digitaler Bedrohung zu schützen.

Explosives Wachstum der digitalen Gewalt gegen Frauen

Ein zentraler Fokus der aktuellen Debatte liegt auf der dramatischen Zunahme digitaler Gewalt, die als Flächenbrand bezeichnet wird. Das Bundeskriminalamt (BKA) verzeichnete seit 2019 einen Anstieg der digitalen Gewalt um 318,2 Prozent. Diese Form der Gewalt ist oft unsichtbar, da sie keine physischen Spuren wie blaue Flecke hinterlässt, aber ihr Ziel ist es, Frauen zum Schweigen zu bringen. Opfer werden gestalkt, bedroht und überwacht, wobei Algorithmen solche Inhalte teilweise sogar belohnen. Die Folgen reichen vom Diebstahl von Bildern bis zur Manipulation zu Pornografie.

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Rechtliche Verschärfung durch Stefanie Hubig geplant

Um dem entgegenzuwirken, kündigt Justizministerin Stefanie Hubig eine härtere Bestrafung sexualisierter Deepfakes an. Betroffenen soll es künftig erleichtert werden, die Identität der Täter hinter anonymen Social-Media-Accounts zu ermitteln. Hubig betont, dass das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit gestärkt werden muss. Diese gesetzliche Lücke soll geschlossen werden, um den Opfern einen schnelleren Zugang zur Justiz zu ermöglichen und die Anonymität der Täter effektiver zu durchbrechen.

Prävention bei häuslicher Gewalt und Trennungsgewalt

Im Bereich der häuslichen Gewalt greift Hubig auf bewährte, aber verschärfte Instrumente zurück. Die sogenannte elektronische Fußfessel soll zum Standard werden, um Täter von Opfern fernzuhalten. Zusätzlich wird verpflichtende Täterarbeit eingeführt, um das Verhalten aggressiver Partner nachhaltig zu ändern. Besonders problematisch sind Fälle, in denen Frauen wegen Besitzdenken getötet werden, weil sie eine Trennung nicht akzeptieren. Solche Morde sollen sich künftig nicht mehr hinter dem vagen Etikett "Beziehungstat" verstecken können, um die Schwere der Tat rechtlich korrekt einzustufen.

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Dramatische Bilanz der Todesopfer in Deutschland

Die Dringlichkeit dieser Maßnahmen unterstreicht die traurige Statistik der vergangenen Jahre. Im Jahr 2025 wurden in Deutschland 209 Frauen und Mädchen Opfer von Tötungsdelikten. Darunter befanden sich 130 Frauen, die von ihrem aktuellen Partner oder Ex-Partner getötet wurden. Diese Zahlen repräsentieren individuelle Leben, deren Gewaltausmaß oft jahrelang im Verborgenen blieb. Rund 90 Prozent aller Fälle häuslicher Gewalt bleiben nämlich unentdeckt, was die Präventionsarbeit außerordentlich schwierig macht.

Psychologische Auswirkungen und gesellschaftliche Verantwortung

Die Angst vor digitaler Gewalt führt bei Frauen zu erheblichen Einschränkungen ihres öffentlichen Lebens. Eine Umfrage des Deutschen Frauenrats zeigt, dass zwei Drittel aller Frauen ihre Online-Aktivitäten zurückfahren. Bei der Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen sogar drei Viertel. Dies gefährdet die seit Jahrhunderten erkämpfte Meinungsfreiheit. Hubig und andere Experten fordern, dass Gewalt gegen Frauen kein reines Frauenthema bleibt. Männer sind gefordert, als Verbündete aufzutreten, wenn Frauen fertiggemacht werden, und nicht wegzuschauen oder lachend zuzusehen.

Kulturkreise und Verantwortung in der Präventionsarbeit

Ehrlichkeit ist das A und O der Prävention, so Hubig. Gewalt tritt in allen sozialen Schichten und Milieus auf, unabhängig davon, ob die Täter deutsche Wurzeln haben oder zugewandert sind. Allerdings habe die Zuwanderung aus Kulturkreisen, in denen Frauen wenig gelten und Männer dominieren, das Problem verschärft. Wer dies ausspricht, übe keine Rassismus aus, sondern schütze die betroffenen Frauen, die oft selbst Migrantinnen sind. Wer die Realität verschweige, lasse diese Frauen im Stich. Der Fokus liegt darauf, Täterverhalten zu ändern und Opfern durch klare rechtliche Rahmenbedingungen Sicherheit zu bieten, ohne die Allgemeinheit pauschal zu verurteilen.