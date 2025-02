DeepSeek-R1: KI-Power für Ihren Computer

Dieser Artikel befasst sich mit dem KI-Modell DeepSeek-R1 und zeigt, wie Sie es sicher auf Ihrem Computer installieren und nutzen können. Weitere Themen sind die neuesten Galaxy-Smartphones, intelligente Pflanzenüberwachung, mobile Klimaanlagen und die Herausforderungen des Umstiegs von AirPods Max zur Konkurrenz.

Das KI-Modell DeepSeek-R1 ermöglicht kostengünstiges Reasoning für alle. In einem detaillierten Artikel, der mit einem heise-Plus-Abo zugänglich ist, wird das Modell erklärt. Mit einem Probeabo können Sie den gesamten Artikel und die zugehörigen Audiobeiträge für einen Monat kostenlos genießen. Die neuesten Galaxy- Smartphone s positionieren sich in der Android-Luxusliga. Samsungs Modellpflege und Software-Aktualisierungen bringen das S25+ der Galaxy-Serie dem Ultra-Modell näher.

Intelligente Sensoren können Pflanzen überwachen und die entsprechenden Werte an Home Assistant übertragen. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Der chinesische Chatbot DeepSeek ist der neueste KI-Trend. Wir erklären, wie Sie dieses Sprachmodell sicher auf Ihrem eigenen Computer installieren und betreiben können. Mobile Klimaanlagen dienen nicht nur der Kühlung im Sommer, sondern können auch im Winter als Heizungsalternative eingesetzt werden. Wir haben die Effizienz und Performance dieser Geräte getestet, auch bei geöffneten Fenstern. Apple hat die AirPods Max seit 2020 nicht mehr überarbeitet. Lohnt es sich, auf die Konkurrenz umzusteigen, wenn Sie bereits im Apple-Ökosystem unterwegs sind? Neben dem Studium können IT-Werkstudenten in einem Unternehmen programmieren und gleichzeitig Geld verdienen. Wir beleuchten die Aufgaben im Beruf und die Gehaltshöhe





Künstliche Intelligenz Deepseek Computer Smartphone Home Assistant Klimaanlagen Apple Airpods Max

