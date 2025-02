Defekte Blitzer auf der Kölner Zoobrücke: Stadt sucht nach Lösungen

Seit zehn Jahren sind die Blitzer auf der Kölner Zoobrücke teilweise defekt. Die Stadt Köln sucht nach Lösungen für den Austausch der Anlagen, die bisher aufgrund fehlender Stromversorgung an der Brücke nicht realisiert werden konnten. Obwohl die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Zoobrücke seit Anfang Oktober 2023 auf 50 km/h reduziert wurde, kann die Stadt die Einhaltung des Tempolimits nicht effektiv überwachen, da die meisten Blitzer außer Betrieb sind. Autofahrer halten sich laut Messungen mit Seitenradargeräten jedoch größtenteils an das Tempolimit.

Fast eineinhalb Jahre sind vergangen, seit bekannt wurde, dass die Blitzer auf der Köln er Zoobrücke seit zehn Jahren teilweise defekt sind. Die Anlagen wurden noch immer nicht ausgetauscht. Ein Sprecher der Stadt hat dies auf Anfrage bestätigt. Er erklärte: „Die Suche nach technisch umsetzbaren Möglichkeiten dauert an.“ Einen konkreten Zeitpunkt für den Austausch kann die Stadt derzeit nicht nennen.

Das Hauptproblem bei den geplanten, neuen laserbasierten Blitzanlagen ist weiterhin die Stromversorgung. Auf der Brücke steht nicht ausreichend kabelgebundener Strom zur Verfügung. Die Stadt sucht nach einer Lösung, die ohne externe Stromzufuhr arbeitet. \Die Rot-Sünden von Köln – über 25.000 Euro Bußgeld an nur einem Vormittag Seit dem 1. Oktober 2023 gilt aufgrund von Brückenschäden auf der Zoobrücke eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 statt der bisherigen 80 Stundenkilometer. Kurz nach der Einführung wurde jedoch klar, dass die Stadt nicht in der Lage ist, die Einhaltung des neuen Tempolimits zu überwachen. Bis auf einen funktionierenden Blitzer auf Höhe der Amsterdamer Straße sind alle anderen Blitzanlagen auf der Brücke defekt. Seit Januar 2014 ist die Anlage in Fahrtrichtung Kalk, die sich in der Mitte der Brücke befindet, außer Betrieb. Die gegenüberliegende Anlage fiel im Juli 2014 aus. Die Sensoren der Anlage auf Höhe des Auenwegs, Fahrtrichtung Kalk, versagen seit Oktober 2020 (rechte Spur), Januar 2023 (mittlere Spur) und Juni 2023 (linke Spur). Auch in Fahrtrichtung linksrheinisch funktionieren die Sensoren seit Oktober 2020 (rechte Spur), August 2023 (mittlere Spur) und September 2022 (linke Spur) nicht mehr. \Interessanterweise zeigen Messungen mit Seitenradargeräten, dass die Autofahrer sich auch ohne Kontrollen weitestgehend an das neue Tempolimit halten. Laut Stadtsprecher liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Zoobrücke derzeit bei etwa 50 Stundenkilometern. Das Verkehrsdezernat hatte die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 50 km/h mit der Notwendigkeit begründet, die Sicherheit zu erhöhen. Dies sei notwendig, da die Schutzelemente zwischen Auto- und Radwegen sowie Fußgängern und Fußgängerinnen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprächen. (red/KI





