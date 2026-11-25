Scalable-Capital-Chefökonom Christian Röhl warnt vor einer Defensivblase, da Anleger trotz hoher Bewertungen in stabile Aktien wie Basiskonsum und Versorger flüchten. Angesichts der KI-Sorgen und der Volatilität bei Nvidia sieht Röhl einen klaren Favoritenwechsel, bleibt aber skeptisch gegenüber der übertriebenen Nachfrage nach Sicherheit.

Christian Röhl, Chefökonom von Scalable Capital. Basiskonsum, Gesundheit, Versorger: Lange Zeit wollte diese Aktien kaum jemand haben, doch schon seit Wochen erleben defensive Titel ein Comeback – und das ist so stark, dass man fast von einer „Defensivblase“ reden könnte, sagt Christian Röhl, Chefökonom von Scalable Capital, im Podcast Handelsblatt Invest.

Die Sorgen über die Zukunft des Börsenbooms rund um Künstliche Intelligenz habe einen „Favoritenwechsel an derausgelöst“, so Röhl. Angesichts der hohen Nachfrage seien viele dieser Qualitätswerte mittlerweile stolz bewertet: „Wir sollten anerkennen, dass diese Werte aufgrund ihrer Stabilität teilweise relativ teuer sind“, stellt er klar.

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„Das zeigt einfach, dass Anleger bereit sind, einen sehr hohen Aufschlag für verlässliche Erträge zu zahlen. “Nvidia hatte am Montag für eine starke Rally gesorgt, bevor sich schon am Dienstag die Stimmung wieder drehte. Röhl, der die Kapitalmärkte schon seit Jahrzehnten analysiert, spricht im Podcast auch über die Folgen von Huangs Rückkehr und das Signal, das damit gesendet werde.

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„Es gibt einfach Leute, denen man alles durchgehen lässt“, gibt er zu bedenken. Huang war erst Mitte November nach Berichten über mehrere Affären, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, von seinem Posten zurückgetreten.