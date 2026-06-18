Defensivproblem bei der deutschen Fußballnationalmannschaft

Die deutsche Fußballnationalmannschaft kämpft mit einem Defensivproblem. Auch intern wird kritisch über die Abwehr gesprochen. Doch woran liegt es? Es gibt eine Erzählung, die besagt, dass der Kader des DFB-Teams sehr gut besetzt ist und immer in der Lage, viele Tore zu schießen. Defensiv fehlt jedoch die Qualität.

Die deutsche Fußball nationalmannschaft kämpft mit einem Defensivproblem . Auch intern wird kritisch über die Abwehr gesprochen. Doch woran liegt es? Es gibt eine Erzählung, die besagt, dass der Kader des DFB-Teams sehr gut besetzt ist und immer in der Lage, viele Tore zu schießen.

Defensiv fehlt jedoch die Qualität. Der Kapitän der Nationalmannschaft betont, dass man an der Stabilität arbeiten muss und nicht so viel zulassen darf. Auch beim DFB ist man sich im Klaren darüber, dass eine gute Defensivleistung notwendig ist, um eine erfolgreiche Weltmeisterschaft zu spielen. Die Viererkette mit Jonathan Tah und Joshua Kimmich besteht aus zwei sehr erfahrenen Top-Spielern, aber Kimmich ist mehr Rechtsgestalter als Rechtsverteidiger.

Defensiv gehen ihm sowohl das Tempo als auch das Timing und Stellungsspiel manchmal etwas ab. Auch wenn Brown gegen Yamal und andere Stars schon sehr gut aussah, ist er ein sehr junger Spieler, der nicht fehlerfrei ist. Gegen Curacao gab es zwei, drei Durchbrüche auf seiner Seite, die gegen andere Gegner gefährlich werden. Selbst bei Tah und Schlotterbeck, die auf dem Papier eines der stärksten Innenverteidiger-Duos dieser WM sind, gibt es zumindest leichte Zweifel.

Die Antwort auf die Qualitätsfrage ist also: Es ist kompliziert. Eigentlich sollte es mit diesen Spielern aber möglich sein, stabil zu verteidigen. Dass das nicht immer gelingt, liegt jedoch nicht immer an den Abwehrspielern. Ein Blick auf die Offensive lohnt sich hier.

Das Führungstor von Curacao fällt nicht nur, weil Schlotterbeck den Ball etwas unglücklich nicht geklärt bekommt. Es fällt auch, weil das Team bei einem Freistoß des Gegners in dessen Hälfte nicht gut organisiert war. Curacao hatte auf dem linken Flügel Ballbesitz. Deutschland positionierte sich in einem halbgaren 4-4-2.

Die erste Unsauberkeit besteht darin, dass Musiala die Situation nicht schnell genug erkannte und seinen Gegenspieler eher antrabte als im Vollsprint zu pressen. Curacao konnte unbedrängt verlagern - was passieren kann und sich nicht immer verhindern lässt. Der Gegenspieler verlor seinen Gegenspieler beim Verschieben auf den Flügel im Rücken, der wiederum plötzlich im Halbraum anspielbar wurde. Und von dort konnte Curacao dann Tempo in den Angriff bringen.

Eine Verlagerung, eine Unaufmerksamkeit von Wirtz und schon brennt es hinten. Generell sind die deutschen Angreifer keine herausragenden Pressingspieler. Sie nehmen das hohe Anlaufen komplett an, halten die Intensität meist hoch und sorgen auch für hohe Ballgewinne, die wichtig für das Spiel sind. Aber in nahezu allen Spielen gab es zuletzt Phasen, in denen sie die Intensität nicht ganz hochhalten konnten und wo es für die Gegner zu leicht wurde, die erste Pressinglinie zu überspielen.

Dann gab es plötzlich Räume im Mittelfeld und auf den Flügeln. Ein weiterer Faktor ist hier, dass Nmecha und Pavlovic sehr große Räume abdecken müssen und das nicht ihren großen Stärken entspricht. Viel ändern kann Nagelsmann hier nicht. Das hohe Pressing ist zu wichtig für die Mannschaft, um das Gefühl der Aktivität nicht zu verlieren.

Mit langen Verteidigungsphasen fühlen sich die Deutschen sichtbar unwohl. Außerdem stehen den wenigen gefährlichen Situationen auch zahlreiche gute Ballgewinne im vordersten Drittel gegenüber. Ein guter Ansatz, um die Probleme zu reduzieren, wäre es daher, das Ballbesitzspiel weiter zu schärfen. Denn ein Knackpunkt ist, dass Deutschland zu oft ins Pressing muss.

Sowohl im Test gegen die USA als auch in der Phase rund um das 1:1 von Curacao war man zu ungenau im Ballbesitzspiel, verlor die Kugel zu leichtfertig und musste dann ins Gegenpressing. Nicht im Dauersprint pressen kann, liegt auf der Hand. Einher gehen solche Phasen dann mit Kontrollverlust und zu viel Gestaltungsraum für den Gegner. Wahr ist aber auch, dass sich die Mannschaft von Nagelsmann bereits gesteigert hat. Im Schnitt kassieren sie mittlerweile weniger als ein Tor pro Spiel





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