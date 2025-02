DEG in Abstiegskampf: Trainer-Frage und erneuter Derby-Schlag

Die Düsseldorfer EG verliert das rheinische Derby gegen die Kölner Haie und schwebt mehr denn je in Abstiegsgefahr. Trainer Steven Reinprechts Zukunft ist ungewiss, Sportchef Niki Mondt bestätigt die Diskussionen um eine mögliche Trennung.

Die Düsseldorfer EG schwebt in der Deutschen Eishockey Liga nach dem dritten Rückschlag innerhalb von fünf Tagen mehr denn je in Abstieg sgefahr. Acht Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde verlor der Tabellenletzte auch das 246. rheinische Derby bei den Kölner Haie n mit 3:5 (0:1, 2:2, 1:2). Nach den üblen Pleiten zuletzt beim 2:10 bei den Eisbären Berlin und dem 3:6 beim direkten Konkurrenten Iserlohn zeigte die DEG zu Beginn eine erneut indiskutable Leistung und leistete kaum Gegenwehr.

Von Beginn an standen die Düsseldorfer zu weit weg von ihren Gegenspielern, ein Plan beim Spielaufbau war nicht zu erkennen. Im weiteren Spielverlauf steigerten sich die Gäste zwar, verhinderten damit aber nur eine erneute Klatsche. Unklar ist nun, wie es mit Trainer Steven Reinprecht weitergeht. Bei 'MagentaSport' hatte Sportchef Niki Mondt schon vor dem Spiel keine Garantie für den Coach abgeben wollen. 'Die Trainerposition wird per Gesellschafterbeschluss entschieden. Von daher kann ich das nicht ausschließen', sagte Mondt und bestätigte: 'Die Diskussion ist da. Natürlich überlegen wir, was wir intern machen können.' Der achtmalige deutsche Meister war unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen in die Saison gestartet und hatte entsprechende Probleme bei der Kaderzusammenstellung. Nachdem ein Gesellschafter im Lauf der Saison aber sein finanzielles Engagement erheblich ausgeweitet hatte und Mondt einige Nachverpflichtungen tätigen konnte, stabilisierte sich die DEG bis Anfang Februar und verließ zwischenzeitlich den letzten Tabellenplatz. Mondt selbst sprach nun von 'herben Rückschlägen', die die Düsseldorfer wieder zurück ans Tabellenende befördert hatten. Der Tabellenletzte der Vorrunde steigt in die DEL2 ab, falls dort ein Team die Playoffs gewinnt, das die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die DEL erfüllt





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DEG Kölner Haie Abstieg DEL Trainer Reinprecht

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DEL-Abstiegskampf: DEG im entscheidenden MomentDer Abstiegskampf in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) erreicht seinen Höhepunkt. Drei Klubs sind durch nur einen Punkt getrennt, darunter der Altmeister Düsseldorfer EG. Während die Iserlohn Roosters und die Augsburger Panthern bereits ihren Trainer entlassen haben, hat die DEG diese Option noch nicht gezogen. Der Artikel beleuchtet die prekäre Situation der drei Klubs und die Bedeutung des Abstiegskampfes für die Zukunft der DEL.

Weiterlesen »

DEG stürzt im Rhein-Derby gegen die Haie abDie Düsseldorfer EG verlor das 245. Rhein-Derby gegen die Kölner Haie mit 4:7 und kassierte nach zwei Auswärtssiegen am vergangenen Wochenende eine bittere Heimniederlage.

Weiterlesen »

Fortuna dreht Spiel: Hertha BSC taumelt im Abstiegskampf, der Trainer wankt nur nochAm 22. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga dreht Fortuna Düsseldorf einen Rückstand und mischt wieder im Aufstiegsrennen mit. Gegner Hertha BSC dagegen verliert auch das vierte Ligaspiel in Folge und steckt im Abstiegskampf. Für Trainer Cristian Fiél wird es immer enger.

Weiterlesen »

Deutsche Eishockey Liga: DEG nach Derby-Pleite in AbstiegsangstKöln - Die Düsseldorfer EG schwebt in der Deutschen Eishockey Liga nach dem dritten Rückschlag binnen fünf Tagen mehr denn je in Abstiegsgefahr. Acht

Weiterlesen »

DEG nach Derby-Pleite in Abstiegsangst - Reinprecht-Aus?Die Düsseldorfer EG verliert auch das Derby bei den Kölner Haien und hat den ersten sportlichen Abstieg aus der DEL vor Augen. Unklar ist, wie es nun mit Trainer Reinprecht weitergeht.

Weiterlesen »

Rheinische Derby: Kölner Haie gegen Düsseldorfer EG - Der Tabellenaufsteller trifft auf die Derby-ExpertenDie Kölner Haie und die Düsseldorfer EG treffen am Freitag im 245. Rheinischen Derby aufeinander. Während die DEG in einem starken Aufwind ist und mit sensationellen Auswärtssiegen punkten konnte, stehen die Kölner nach drei Niederlagen in Folge vor einer schweren Herausforderung. Die Haie-Offensive ist in einer Krise, während die DEG mit Tyler Gaudet einen herausragenden Spieler in ihren Reihen hat.

Weiterlesen »