Düsseldorf unterliegt Dresden mit 2:6. Coach Harry Lange erkennt Titelfavorit an, Trainer Bo Subr kritisiert Fehler. Der Abstand in der Tabelle bleibt groß.

Der zweite Aufeinanderprall der Saison in der DEL2 endete mit einem klaren 6:2-Auswärtssieg für die Dresdner Eislöwen gegen die Düsseldorfer EG. Die Gäste zeigten eine dominierende Leistung, doch die Reaktion der heimischen Seite überraschte durch ihre Einigkeit. DEG-Coach Harry Lange erkannte direkt nach dem Abpfiff an, dass Dresden in der aktuellen Saison der unangefochtene Titelfavorit ist. Der Trainer der Gäste wertete den Spielverlauf nicht als großen Gewinn für sein Team, sondern betonte die Überlegenheit der Sachsen.

Qualitätsunterschied und taktische Analyse

Harry Lange, der seit 42 Jahren das Leben erlebt, sah keinen Grund zur Verstellung. Er erklärte, dass man im Spiel deutlich gemerkt habe, warum Dresden mit Abstand als Nummer eins gilt. Die DEG habe hinten leidenschaftlich verteidigt, verfüge aber vorn nicht über die notwendige Qualität, um Tore zu erzielen. Lange räumte ein, dass das 6:2-Ergebnis in der Höhe sei und man darüber nicht weiter diskutieren müsse. Dieser direkte Verzicht auf Rechtfertigungen unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Situation im Aufstiegsduell.

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Die Eislöwen zeigten sich technisch überlegen und kontrollierten das Geschehen auf dem Eis. Sie kamen auf satte 51:23 Abschlüsse gegen Düsseldorf. Bo Subr, der 46-jährige Cheftrainer von Dresden, analysierte das Spiel ebenfalls nüchtern. Er gab selbst zu, dass seine Mannschaft einfach zu viele große Fehler mache. Diese Schwächen würden sofort bestraft, wobei die entscheidenden Tore oft nur Sekunden nach einem eigenen Fehler folgten. Subr verwies darauf, dass das Team genau vor dem Umschaltspiel gewarnt habe, die Warnung jedoch nicht ausreichend befolgt wurde.

Körperbetonter Stil und taktische Hürden

Die Dresdner Spieler um Jan Nijenhuis gingen physisch intensiv gegen die gegnerische Abwehr vor. Obwohl die Sachsen stark ballerten, war der offensiv erzielte Ertrag im Vergleich zur körperlichen Leistung bescheiden. Der Rückstand in der Tabelle beträgt aktuell 14 Punkte. Lange kritisierte dennoch nicht nur die eigene Mannschaft, sondern wies darauf hin, dass das Fehlermachen auch von der Gegenseite provoziert werde. Er betonte, dass die DEG sich nicht als schlecht darstelle, sondern dass Dresden schnelle, große und körperbetont spiele.

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Um einen solchen Stil in einer Serie von sieben Spielen durchzustehen, sei mentale Härte nötig. Lange verwies auf die Erfahrung seines Kollegen Bo Subr, den er schon lange kennt. Er beobachte die 60 Minuten Spielzeit genau und sehe das hohe Tempo, das Dresden erzeugt. Ein Spaziergang sei es für kein Team, da Dresden noch weitere Spieler in der Hinterhand habe, die am Freitag nicht auf dem Eis waren. Wer die Spiele der Eislöwen kenne, wisse, dass sie ohne diese Reserven bereits sehr gefährlich seien.

Defensive Schwächen und torhüterische Probleme

Oliver Granz, der 39-jährige Verteidiger der Dresdner Eislöwen, diagnostizierte ein strukturelles Problem. Er erklärte, dass die Chancenverwertung der DEG um einiges besser gewesen sei. Granz zog ein Fazit, das die ganze Saison über gilt: Wenn dieDefense etwas zulasse, seien die Tormöglichkeiten für den Gegner zu groß. Dies lasse die eigenen Torhüter allein. Die defensive Disziplin war also nicht ausreichend, um die zahlreichen Abschlüsse der Gäste zu stoppen. Die Statistiken zeigen, dass die DEG im eigenen Netz zwar standhielt, aber die Defensive durch individuelle Fehler unterlaufen wurde.

Ausblick auf die restliche Saison

Trotz der Niederlage bleibt die Subr-Truppe in der Spitzengruppe. Am Sonntag gewann Dresden das Spiel in Weiden mit 3:2. Die Düsseldorfer EG verlor zuhause nach Overtime überraschend mit 2:3 gegen die Lausitzer Füchse. Dieser Verlust zeigt, dass die Saison noch lang ist und nichts vorhersehbar verläuft. Für die Eislöwen bleibt die Aufgabe, die Fehlerquote zu senken. Wenn Dresden bis zu den DEL2-Playoffs die eigenen Schwächen in den Griff bekommt, bleibt sie der klare Favorit. Die DEG muss ihre Qualität nach vorne verbessern, um den punktuelen Rückstand wettzumachen.