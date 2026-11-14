Dehoga warnt vor Weihnachtsfeier-Flaute: Gastronomen leiden unter Sparzwang

Die Wirtschaftslage drückt die Nachfrage nach Weihnachtsfeiern. Dehoga-Vize Romy Mayer und Patrick Rothkopf melden sinkende Buchungen und finanzielle Engpässe bei Unternehmen.

Die deutsche Gastronomie und Hotelbranche sieht sich aktuell mit einer deutlichen Abnahme an gebuchten Weihnachtsfeier n konfrontiert. Die angespannte wirtschaftliche Lage führt dazu, dass viele Firmen, Vereine und Familien auf traditionelle Feierlichkeiten am Jahresende verzichten. Diese sogenannte Weihnachtsfeier -Flaute trifft die betroffenen Branchen besonders hart, da das letzte Quartal für die Umsatzentwicklung entscheidend ist.

Finanzielle Engpässe brechen Buchungen ein

Die Vize-Präsidentin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Hessen, Romy Mayer, beschreibt die aktuelle Situation als schwierig. Sie stellt fest, dass viele Wirte versuchen, ihre Räumlichkeiten zu füllen, jedoch auf Widerstand stoßen. Insbesondere mittelständische Unternehmen, die Feiern oft noch frühzeitig gebucht hatten, klagen über fehlende Liquidität. Mayer betont, dass auch bei großen Konzernen die Zurückhaltung groß ist, wenn dort gleichzeitig Stellen abgebaut werden müssen.

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Selbst wenn noch gefeiert wird, geschieht dies oft nur noch in deutlich kleinerem Rahmen. Die Hotel-Inhaberin erklärt gegenüber BILD, dass der Verzicht auf große Events direkte Konsequenzen für die Einnahmen der Branche hat. Die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung führt dazu, dass Planungssicherheit für Gastronomiebetriebe kaum noch besteht.

Kritische Lage in Nordrhein-Westfalen

Auch in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, ist die Nachfrage nach Festen eingebrochen. Der Dehoga-Präsident Patrick Rothkopf bestätigt der Rheinischen Post, dass Firmen zum wiederholten Mal auf Weihnachtsfeiern verzichten. Eine vorliegende Dehoga-Umfrage zeigt ein klares Bild der Lage sechs Wochen vor Weihnachten: Nur 21 Prozent der befragten Gastronomen sind mit den aktuellen Buchungen zufrieden.

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Der Großteil der Branche ist unzufrieden oder enttäuscht. 53 Prozent der Befragten gaben an, mit den Buchungen für Feieressen noch nicht zufrieden zu sein. Davon sogar 11 Prozent als "enttäuscht". Der verbleibende Teil der Umfrageteilnehmer konnte die Lage noch nicht abschließend einschätzen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Hoffnung auf eine späte Erholung der Buchungslage in der Region auf wenig Gegenliebe stößt.

Umsatzausfälle belasten Branche stark

Die Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts für die Gastronomie wird durch aktuelle Daten des Bundesstatistikamts unterstrichen. Zum Ende des Sommergeschäfts im August lag die reale Umsatzentwicklung deutschlandweit bereits 5,4 Prozent unter dem Vorjahr. Dieser Rückgang fand trotz der seit Jahresanfang geltenden Mehrwertsteuerermäßigung für Speisen statt. Die Steuer senkung half lediglich dabei, die Preise einigermaßen stabil zu halten.

Romy Mayer erklärt weiter, dass die Ermäßigung nur einen Teil der enormen Energiekosten abfedern konnte. Die hohen Betriebskosten belasten die Betriebe zusätzlich zur schwachen Nachfrage. Gastronomiebetriebe stehen also vor dem Dilemma, steigende Fixkosten tragen zu müssen, während die Deckung der variablen Kosten durch Feiern sinkt.

Hoffnung auf Last-Minute-Geschäft

Trotz der düsteren Prognosen setzen Restaurantbetreiber auf kurzfristige Buchungen. Daniel Ohl, Dehoga-Geschäftsführer aus Baden-Württemberg, verweist auf das Bestreben von Familien und kleineren Firmenfeiern. Diese buchen oft erst am Ende eines anstrengenden Jahres kurzfristig Tische, um sich noch einmal gut gehen zu lassen. Die Hoffnung besteht darin, dass dieser Last-Minute-Trend die Einbußen bei großen Firmenevents teilweise kompensiert.

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Ob diese Strategie ausreicht, die Weihnachtsfeier-Flaute in den Unternehmen auszugleichen, bleibt völlig unklar. Die Branche hofft nun auf ein starkes Finale, um das Umsatzloch aus dem Sommer zumindest teilweise zu schließen. Die weitere Entwicklung hängt stark davon ab, wie sich die Konsumlaune bis Ende des Jahres entwickelt und ob Unternehmen doch noch von ihrem Sparprogramm absehen.