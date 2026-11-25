Der Schuhriese Deichmann bestätigt einen Sicherheitsvorfall. Unbekannte haben Zugriff auf persönliche Kundeninformationen erlangt. Passwörter und Zahlungsdaten bleiben geschützt, doch das Unternehmen warnt vor nachfolgenden Betrugsversuchen.

Der international tätige Schuhhändler Deichmann SE hat einen erheblichen Sicherheitsvorfall bekannt gegeben. Unbekannte Angreifer hatten laut Unternehmensangaben Zugriff auf bestimmte Kundendaten im Zusammenhang mit Einkäufen erlangt. Das Unternehmen teilte am Wochenende mit, den Zugriff sofort unterbunden und die ausgenutzte Schwachstelle behoben zu haben.

Umfang der Sicherheitslücke

Deichmann betont, dass der Umfang des Vorfalls als begrenzt einzustufen ist. Derzeit liegen der Firma keine Hinweise auf einen aktiven Missbrauch der gestohlenen Daten vor. Das Nachrichtenportal T-Online hatte zuvor über den Vorfall berichtet, ohne dass Deichmann genauere Zahlen zur Anzahl der betroffenen Kunden veröffentlichte. Das Unternehmen bestätigte lediglich, dass direkt betroffene Kundinnen und Kunden persönlich informiert werden.

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Betroffene Datenkategorien

Laut einer offiziellen Stellungnahme der Deichmann SE könnten folgende persönliche Informationen den Tätern in die Hände gefallen sein: Vor- und Nachname, Rechnungs- und Lieferadresse, Kopien von Rechnungen, E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer. Das Unternehmen versichert jedoch ausdrücklich, dass Passwörter und Zugangsdaten zum Kundenkonto nicht betroffen sind. Ebenso bleiben sensible Zahlungsdaten wie Kreditkartennummern oder PayPal-Zugangsdaten von dem Angriff ausgeschlossen.

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Behördliche Meldung und Prävention

Deichmann hat die zuständigen Sicherheitsbehörden über den Vorfall informiert und Strafanzeige gestellt. Zusammen mit externen Experten für IT-Sicherheit arbeitet das Unternehmen an einer vollständigen Aufklärung des Incidents. Das Unternehmen setzt weitere technische und organisatorische Maßnahmen um, um den Schutz der Kundeninformationen in der Zukunft weiter zu verstärken. Kunden wurden zudem gewarnt, vor möglichen Phishing-Versuchen und Identitätsmissbrauch wachsam zu sein.

Warnung vor nachgelagerten Angriffen

Betroffene Kunden erhalten die dringende Empfehlung, Zahlungsaufforderungen sorgfältig zu prüfen. Unbekannte könnten sich in Zukunft als Mitarbeiter der Deichmann SE ausgeben und dabei echte, aus dem Datenleck stammende Angaben zu Bestellungen nennen, um Glaubwürdigkeit vorzutäuschen. Deichmann weist darauf hin, dass das Unternehmen niemals per E-Mail, Telefon oder SMS nach Passwörtern oder Zahlungsdaten fragt. Kunden sollen daher stets die offizielle Kommunikation des Unternehmens mit den erhaltenen Hinweisen abgleichen, um Betrugsversuchen vorzubeugen.