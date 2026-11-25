Deichmann meldet einen IT-Sicherheitsvorfall in seinem Onlineshop, bei dem Unbefugte Zugriff auf Kundendaten erlangt haben sollen.

Deichmann meldet einen IT-Sicherheitsvorfall in seinem Onlineshop, bei dem Unbefugte Zugriff auf Kundendaten erlangt haben sollen, zu denen auch Rechnungen von Kunden gehören könnten. Die ausgenutzte Schwachstelle sei mittlerweile geschlossen, der Schuhhändler informiert potenziell Betroffene per E-Mail und warnt vor Phishing.zufolge sollen sich Unbefugte Zugang zu ausgewählten Kundendaten verschafft haben, die im Zusammenhang mit Einkäufen im Onlineshop des Schuhhändlers stehen.

Das Ausmaß des Sicherheitsvorfalls sei nach Angaben des Essener Unternehmens begrenzt, wie viele Kunden betroffen sind, lässt Deichmann in seiner Stellungnahme allerdings offen. Anhaltspunkte für einen Missbrauch der Daten gebe es bislang nicht. Zu den potenziell betroffenen Daten zählen neben Vor- und Nachnamen, Rechnungs- und Lieferadressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern auch Rechnungen und Angaben zur gewählten Zahlungsart. Nach Angaben des Unternehmens konnte der unbefugte Zugriff mittlerweile unterbunden und die zugrunde liegende Schwachstelle geschlossen werden.

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Neben der Unterrichtung der zuständigen Behörden hat Deichmann in der Sache auch Strafanzeige erstattet. Unter Einbeziehung externer Sicherheitsexperten soll der Vorfall nun umfassend aufgearbeitet werden, darüber hinaus sind weitere technische und organisatorische Schutzmaßnahmen geplant, die der Händler jedoch nicht weiter konkretisiert. Angesichts der Art der betroffenen Kundendaten warnt Deichmann ausdrücklich vor der Gefahr besonders glaubwürdiger Betrugsversuche. So könnten sich Angreifer unter Nennung tatsächlicher Bestelldaten per E-Mail, Brief oder Telefon als Mitarbeiter des Schuhhändlers ausgeben.

Besondere Vorsicht sei deshalb bei unerwarteten Zahlungsaufforderungen geboten, die Kunden sorgfältig prüfen sollten. Die Bankverbindung von Deichmann sei unverändert, die Originalrechnungen könnten nach wie vor über das Kundenkonto abgerufen werden. Das Unternehmen weist zudem darauf hin, weder per E-Mail noch telefonisch oder per SMS Passwörter oder Zahlungsdaten zu erfragen. , über den weltweit Softwarekäufe und Abonnements abgewickelt werden, öffentlich geworden.

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Im Gegensatz zu Deichmann waren dort allerdings auch sensible Zahlungsdaten betroffen: Neben den Kreditkartennummern samt Ablaufdatum hatten die Angreifer auch die zugehörigen Kartenprüfnummern kopiert. Angaben zur Zahl der betroffenen Kunden stehen auch in diesem Fall noch aus. Auch andere Händler waren zuletzt Opfer von möglichem Datenabfluss. Dazu zählt unter anderem Notebooksbilliger, der Händler hat erst im OktoberLasse dir unsere neuesten Artikel in der Google-Suche ganz oben anzeigen!

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