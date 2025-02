Deine Stimme Macht Einen Unterschied: Das Wichtigste zur Wahl am 23. Februar 2025

Auch Nichtwähler beeinflussen das Ergebnis der Bundestagswahl. Erläutern wir, wie jede Stimme zählt und welche Folgen Nichtwählers auf die Parteien und die Zukunft Deutschlands hat.

Jede Stimme zählt, ist ein Satz, den man oft hört. Aber genauso wichtig ist: Auch jemand, der nicht wählen geht, beeinflusst das Ergebnis der Wahl. Am 23. Februar 2025 stehen die Bundestagswahl en an. Viele Menschen sind verunsichert, für welche Partei sie ihre Stimme abgeben wollen.

Doch was passiert eigentlich mit eurer Stimme, wenn ihr nicht wählt? Nehmen wir ein Beispiel: Hat eine Partei das Ziel, 6 Prozent in der Wahl zu erreichen, so müssen von den in Deutschland 60 Millionen Wahlberechtigten 6 Prozent für diese Partei stimmen. Das sind mindestens 3,6 Millionen Menschen. Wenn jedoch nur 46 Millionen Menschen wählen gehen, dann benötigt die Partei nur noch etwa 2,7 Millionen Stimmen, um ihr Ziel von 6 Prozent zu erreichen. Das sind also etwa eine Million Stimmen weniger. Die nicht abgegebene Stimme hilft der Partei prozentual mehr Wähler zu gewinnen. Diese Partei muss dann nämlich weniger Menschen von sich überzeugen. Dabei profitieren alle Parteien von Nicht-Wählern, auch extreme Parteien. „Du kannst nicht nicht wählen“ ist kein Schreibfehler unsererseits. Jede einzelne Stimme hat eine Auswirkung auf die Wahl, auch wenn sie nicht spricht. Du kannst entweder aktiv die Parteien wählen, die den eigenen Interessen entsprechen. Oder du wählst passiv (durch dein Nicht-Wählen), die Parteien, die deine Interessen nicht vertreten. Deine Entscheidung. (Oder am besten beide). Auch wer sich sicher ist, dass er weiß, wen er wählen möchte, kann hier einen kleinen Realitätscheck vornehmen. Die Bundestagswahl findet am Sonntag, dem 23. Februar 2025 statt. Bei dieser Wahl werden die Abgeordneten des Bundestages bestimmt. Der Bundestag, also letztlich die Abgeordneten, wählt unsere zukünftige Bundeskanzlerin oder unseren zukünftigen Bundeskanzler. Also, geht wählen, denn jede Stimme zählt





gofeminin_de / 🏆 69. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundestagswahl Wahlbeteiligung Politik Stimme Parteipräferenz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deine Spülmaschinen-Einräum-Art verrät viel über deine PersönlichkeitWer Ordnung liebt, wer chaotisch ist und wer der perfekte Tetris-Meister ist

Weiterlesen »

"Demokratie braucht deine Stimme": Crossauditive Kampagne von RMSDer Audiovermarkter RMS startet mit seinen Senderpartnern eine Werbekampagne zur Bundestagswahl 2025. Die bundesweite Initiative ruft dazu auf, am 23. Februar wählen zu gehen. Stefan Mölling, CEO von RMS, will damit ein klares Zeichen setzen.

Weiterlesen »

Für einen grünen Daumen: So vergisst du nie mehr, deine Pflanzen zu bewässernVergisst du ständig deine Pflanzen zu gießen? Hier sind zwei einfache Tipps, die dich daran erinnern, sie rechtzeitig zu versorgen.

Weiterlesen »

30 Tage, die alles verändern: Diese Challenge macht deine Beine zum HinguckerIn 30 Tagen zu straffen Beinen: Unsere Bein-Challenge bringt dich mit effektivem Training und etwas Durchhaltevermögen in Sommerform!

Weiterlesen »

Historischer Tag im Bundestag: AfD-Stimme macht Union zur MehrheitDie Union erlangte am Mittwoch im Bundestag erstmals mit der Zustimmung der AfD eine Mehrheit für einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik. Dieser Schritt löste heftige Kritik von Grünen, Linken und anderen Organisationen aus, die den Schritt als gefährliche Entwicklung für die Demokratie werten. Die AfD sieht den Erfolg als Sieg für die Demokratie. Die Union bietet nun der SPD und Grünen ein Angebot zur gemeinsamen Abstimmung über ein Migrationsgesetz an.

Weiterlesen »

Spieler von Path of Exile 2 craftet einen Bogen, mit dem er Robin Hood Konkurrenz machtIn Path of Exile 2 hat ein Spieler einen Bogen gecraftet, mit dem er selbst Robin Hood Konkurrenz machen kann.

Weiterlesen »