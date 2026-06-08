Ex-Liverpool-Verteidiger Dejan Lovren rechnet in einem Interview mit der Behandlung von Mohamed Salah in dessen letzter Saison ab. Er wirft TV-Experte Jamie Carragher vor, aus Aufmerksamkeitsdefizit zu kritisieren, und macht Trainer Arne Slot für das gestörte Verhältnis zu Salah verantwortlich. Nach neun Jahren verließ Salah den Club; sein neuer Verein ist noch nicht offiziell bekannt.

Dejan Lovren , der frühere Liverpool-Verteidiger, hat in einem Interview scharfe Kritik an der Behandlung von Mohamed Salah während dessen letzter Saison bei Liverpool geübt. Lovren, der von 2014 bis 2020 für die Reds spielte, bezieht sich dabei insbesondere auf TV-Experte Jamie Carragher und Ex-Trainer Arne Slot .

Er wirft Carragher vor, Kritik nur aus Aufmerksamkeitsdefizit zu äußern, und macht Slot für das gespannte Verhältnis zu Salah verantwortlich. Nach neun Jahren verließ Salah Liverpool im Sommer; sein zukünftiger Club ist noch nicht bestätigt. Lovren beschreibt die Art der Kritik an Salah als widerlich und fragt, warum sie erst nach einer schwächeren Saison einsetzte, nachdem der Spieler acht oder neun Jahre lang positiv wahrgenommen wurde.

Er vermutet, dass einige Experten, insbesondere Carragher, Provokationen im Fernsehen suchen, weil sie in ihrem Privatleben nicht erfolgreich seien. Carragher habe Salah öffentlich Egoismus vorgeworfen, doch Lovren bezweifelt, dass Carragher bereit wäre, solche Anschuldigungen Salah persönlich ins Gesicht zu sagen. Stattdessen nutze Carragher meine Medienpräsenz, um bezahlt zu werden, ohne direkte Konfrontation. Bezüglich des Verhältnisses zwischen Salah und dem Trainerteam stellt Lovren einen klaren Unterschied zwischen Jürgen Klopp und Arne Slot dar.

Unter Klopp habe es, trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten, ein vertrauensvolles und respektvolles Miteinander gegeben, das Salah motiviert habe, alles für den Trainer zu geben. Mit Slot hingegen sei das Verhältnis von Anfang an schlecht gewesen, was maßgeblich zu Salahs Entscheidung beigetragen habe, Liverpool zu verlassen. Lovren betont, dass nur eine Person, nämlich Slot, für den Abschied verantwortlich sei. Salahs Wechsel ist zwar vollzogen, aber der genaue Zielverein bleibt bislang offiziell unbestätigt.

Die Aussagen Lovrens heften sich in die anhaltende Debatte um die Umstände von Salahs Abgang und die Rolle von Medien und Vereinsinternalen dabei ein. Durch seine enge Freundschaft mit Salah und seine langjährige Zugehörigkeit zum Club gewichtet Lovrens Perspektive im öffentlichen Diskurs. Seine Kritik zielt nicht nur auf individuelle Personen, sondern reflektiert ein breiteres Unbehagen über die Art, wie Stars in schwierigen Phasen behandelt werden, und wie externe Kommentatoren Einfluss auf die Stimmung nehmen.

Die genauenDetails von Salahs Transfer werden weiterhin mit Interesse verfolgt, zumal sein neuer Verein noch nicht genannt wurde und damit Spekulationen Raum gibt





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dejan Lovren Mohamed Salah Liverpool FC Jamie Carragher Arne Slot Jürgen Klopp Kritik Medien Transfer Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Durchfall bei Katzen: Ursachen, Behandlung und VorbeugungKatzen-Durchfall kann多种 Ursachen haben, von Futterproblemen bis zu schweren Erkrankungen. Dieser Artikel explains die häufigsten Auslöser, die tierärztliche Diagnose und wirksame Maßnahmen zur Vorbeugung.

Read more »

Unfallfolgen: Jährlich zwei Millionen Kinder in Deutschland in ärztlicher BehandlungRund zwei Millionen Kinder werden nach Angaben der Versicherer in Deutschland jedes Jahr nach Unfällen ärztlich versorgt. Die meisten Vorfälle ereigneten sich

Read more »

Allergie gegen Pflaster: Anzeichen und BehandlungEine Pflasterallergie kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Welche Anzeichen auf eine Allergie hinweisen und wie Sie diese behandeln.

Read more »

Baby verschluckt sich an Spucke: Ursache und BehandlungEs kann vorkommen, dass ein Baby sich an seiner Spucke verschluckt. Welche Ursachen das haben kann und wie Sie in diesem Fall richtig reagieren.

Read more »